Molestowanie na kursie SOP. "Trwają czynności dyscyplinarne"

Podczas kursu przygotowującego do pracy w Służbie Ochrony Państwa doszło do przypadku molestowania seksualnego kursantki – dowiedzieli się dziennikarze tvn24.pl. Informację potwierdził rzecznik SOP. - Trwają czynności dyscyplinarne - poinformował.

- To odludzie. Dodatkowo kursanci byli odcięci od świata, gdyż zaczynał się już kryzys związany z epidemią. By uczcić koniec zajęć, uczestnicy i kadra zrobili imprezę. Wtedy jeden z instruktorów próbował się dobrać do kursantki. Zaczęła wzywać pomoc – mówi jeden z naszych rozmówców, prosząc o zachowanie anonimowości.

"Trwają czynności"

Sprawa w prokuraturze

Skierowaliśmy również pytania do rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie - już przed tygodniem. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy żadnych odpowiedzi.

Kiepska passa

26-letni Kamil L. wpadł, gdy próbował uciec, kiedy policjanci chcieli go zatrzymać do rutynowej kontroli. - Uciekał, ale mistrzem kierownicy to on nie jest. Krótką ucieczkę zakończył wjeżdżając do rowu w podwarszawskim Wołominie – relacjonował nam wtedy stołeczny policjant. Decyzją sądu funkcjonariusz został aresztowany na okres trzech miesięcy.