"Robię to dla swojego syna, który ma złośliwego guza", "żeby moja miłość przetrwała", "dla dziadków"

"Żeby czuć się swobodnie i bezpiecznie"

W sobotę przed punktami w każdym z tych miast już od wczesnych godzin porannych ustawiały się kolejki chętnych do zaszczepienia jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Reporterzy TVN24 pytali oczekujących, dlaczego chcą się zaszczepić. Motywacje były różne. Ta, która powtarzała się najczęściej to bezpieczeństwo własne oraz bliskich.

Magda i Piotr oczekujący na skwerku przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu zgodnie stwierdzili, że przyszli się zaszczepić, "bo są odpowiedzialni" - Zależy nam zdrowiu swoim i otoczenia - mówili. Stojąca w tej samej kolejce Beata stwierdziła, że boi się zagrożenia związanego z koronawirusem. - Pracuję w sklepie. Mam dużo do czynienia z ludźmi. Człowiek się po prostu obawia - powiedziała.

"Robię to dla swojego syna"

Z kolei w Lublinie mobilny punkt szczepień stanął na placu Zamkowym. Wiele osób wskazywało, że szczepią się ponieważ chcieliby pojechać na wakacje z rodzinami. W tym mieście również dominował argument dotyczący bezpieczeństwa osób bliskich. - Robię to dla swojego syna Kuby, który ma złośliwego guza pnia mózgu. Robię to dlatego, żeby móc w każdej chwili z nim być, żeby nic mnie nie ograniczało - powiedział mężczyzna z kolejki. Stojąca za nim kobieta stwierdziła natomiast, że "wierzy w dokonania medyczne". - Wierzę, że jeśli większość osób się zaszczepi, to wrócimy do normalności - dodała.