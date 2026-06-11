Polska "Lęk jest obezwładniający". Dziennikarki prześwietliły pracę w Biurze Rzecznika Praw Dziecka Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Suchecka: pisma mnożyły się i sprawiały, że ludzie pracowali więcej i więcej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Waldemar Deska

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Pozwy o mobbing, zwolnienia lekarskie, paraliżujący stres i myśli samobójcze - taki obraz warunków pracy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka wyłania się z reportażu dziennikarki "Czarno na białym" Agaty Listoś-Kostrzewy i dziennikarki tvn24.pl Justyny Sucheckiej. Anonimowi chcieli pozostać nawet byli podwładni Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Hornej-Cieślak.

O kulisach swojego śledztwa autorki tekstu opowiadały na antenie TVN24.

Zaczęło się od pozwu, jaki młody prawnik Łukasz Korzeniowski, którego osobiście zrekrutowała Monika Horna-Cieślak, wytoczył Skarbowi Państwa. Korzeniowski domaga się zadośćuczynienia oraz przeprosin między innymi za mobbing, jakiego miał doświadczyć w pracy. Suchecka i Listoś-Kostrzewa opisują jego historię w osobnym artykule.

- Chciałyśmy sprawdzić tło jego opowieści, ale okazało się, że zaglądając za kulisy pracy w tej instytucji, spotkałyśmy około 20 osób, które opowiadają swoją historię, swoje wydarzenia. I one są nie mniej przejmujące - mówiła Suchecka.

Relacje z pracy w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. "Pisma mnożyły się"

Dziennikarki rozmawiały też z samą Rzeczniczką Praw Dziecka. - Rozmowa trwała ponad dwie godziny, więc wyjaśniałyśmy szczegółowo wszystkie zarzuty, które padały pod jej adresem - mówiła Listoś-Kostrzewa.

Według Sucheckiej, problemy wyniknęły po cześci "z sukcesu". - Wraz z osobą młodej rzeczniczki wzrosła taka nadzieja obywateli na to, że ona pomoże im w realizacji i rozwiązywaniu tych problemów. W dwa lata liczba pism do biura zwiększyła się niemal dwukrotnie - wskazała. - Tylko, że za liczbami zawsze są ludzie i to jest kompilacja. Jeżeli spraw jest więcej, to i pracy jest więcej, to i to poczucie misji i zobowiązania jest dużo bardziej ciążące - przyznała Suchecka.

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Jednak, co podkreśliła Suchecka, sama Horna-Cieślak "podejmowała decyzje organizacyjne, które, zdaniem pracowników, tę pracę jeszcze wzmagały". - Na przykład zadecydowała o jednoosobowym zamykaniu spraw dotyczących obywateli - wymieniła.

- Nawet bardzo prosta sprawa, którą urzędnicy wcześniej bardzo szybko zamykali, jak list obywatela, że ogrzewanie podłogowe było włączone w przedszkolu albo, że ktoś dostał słabą ocenę z plastyki, teraz musiała być procedowana. Musiało być pismo dziękczynne do obywatela, musiała być decyzja pani rzecznik, że to już koniec i że nic więcej nie trzeba robić - wyjaśniała Suchecka.

- Te pisma mnożyły się i sprawiały, że ludzie pracowali więcej i więcej. Czasem więcej czasu poświęcali na przygotowanie notatki do pani rzecznik, która była załączona w systemie do sprawy, niż na faktyczną pracę nad pismem - mówiła Listoś-Kostrzewa.

Nie tylko opowieść

Jak opisywała Suchecka, "to potęgowało rzeczy, które z boku czasem wydają się niewinne". - Szefowa pracuje w nocy, wysyła w nocy maila. Nawet jak napisała, że nie trzeba się tym przejmować, to kiedy człowiek wstaje rano o ósmej, otwiera swój departament i widzi, że ktoś komentował jego pracę o drugiej w nocy czy w weekendy, to ten stres zaczyna się u ludzi pojawiać i narastać - mówiła.

Monika Horna-Cieślak Źródło zdjęcia: Waldemar Deska/PAP

- Zaczyna się podwójny stres. Z jednej strony obawa, że za chwilę stracę pracę, ale z drugiej, że tej pracy jest tak dużo, że zawiodę jakieś dziecko, więc ten lęk jest obezwładniający - opisywała Suchecka.

Nawiązując do pozwu wytoczonego przez Łukasza Korzeniowskiego, Suchecka zaznaczyła, że "to nie jest tylko opowieść". - Ona jest potwierdzona zwolnieniami lekarskimi, dokumentacją medyczną, bardzo przejmującymi historiami. W skrajnych przypadkach nasi rozmówcy mówili o myślach samobójczych - mówiła.

Pierwsze zmiany w Biurze Rzecznika Praw Dziecka?

Czy jest szansa na poprawę sytuacji w Biurze Rzecznika Praw Dziecka? - Wierzę, że małe rzeczy się już zadziały - odparła Listoś-Kostrzewa.

- Wiemy, że część zespołów została zwolniona z zamykania spraw, że może to robić samodzielnie. Widzimy też sposób narracji pani rzecznik w Sejmie, jak mówi o swoich pracownikach i że podkreśla ich rolę. Tego trochę im brakowało, oni czuli się trybikami w maszynie - zwróciła uwagę.

- Ale czy to wystarczy, żeby zmienić tak skrzywdzoną instytucję, skrzywdzonych ludzi? - pytała Listoś-Kostrzewa. - Chyba tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć - skwitowała.

- Nie jest to praca dla każdego, jak twierdzi pani rzecznik - przyznała Suchecka. - Natomiast pytanie, czy ona faktycznie musi wyglądać tak, jak wyglądała w opowieści naszych niemal 20 bohaterów, z którymi rozmawiałyśmy - podkreśliła.