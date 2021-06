W sejmowej komisji o mobbingu i molestowaniu w policji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński nie przyszedł

Informacja dotycząca przypadków mobbingu i molestowania w strukturach policji znalazła się w programie obrad sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych. - To jedne z najgorszych zjawisk, które mogą dotknąć pracowników. Szczególna sytuacja jest w służbach mundurowych. Ich specyfika sprawia, że są one zhierarchizowane, hermetyczne - mówiła posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. Szef MSWiA i szef policji, którzy mieli przedstawiać informację, na posiedzenie nie przybyli.

Rosa: specyfika służb mundurowych sprawia, że one zhierarchizowane, hermetyczne

- Mobbing i molestowanie seksualne to jedne z najgorszych zjawisk, które mogą dotknąć pracowników - mówiła na początku obrad posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa. - Odrzucenie, lekceważenie, wroga atmosfera, przycinki, jednoznaczne propozycje seksualne mają bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika - podkreśliła. Oceniła, że "szczególna sytuacja jest w służbach mundurowych". - Specyfika tych służb sprawia, że one zhierarchizowane, hermetyczne - zauważyła.

Rosa zwróciła uwagę na to, że przypadki mobbingu i molestowania w służbach mundurowych nie są odosobnione. Przypomniała, że zgłoszonymi sprawami zajmował się między innymi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Dobrodziej: poszukujemy optymalnych rozwiązań

- Zmiany tego zarządzenia czy innych przepisów to ewolucja, reakcje na zmieniającą się rzeczywistość. Poszukujemy optymalnych rozwiązań, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, bo tak, jak słusznie zauważyła pani posłanka, są to sytuacje niezwykle złe i niebezpieczne dla naszej formacji - powiedział.