"Mniej ustawek, więcej książek". Czarzasty tłumaczy Nawrockiemu

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała zapewnić stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act - DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

Swoją decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy nowelizacji - jego zdaniem - wprowadzą administracyjną cenzurę. W uzasadnieniu do weta nawiązał do książki George'a Orwella "Rok 1984" - między innymi do występującej w nim instytucji Ministerstwa Prawdy, które to sprawuje kontrolę nad myśleniem obywateli.

- Jeśli władza decyduje, co jest "prawdą", co "dezinformacją", kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku - pod pozornymi szczytnymi hasłami bezpieczeństwa, dobra wspólnego czy ochrony najsłabszych - mówił Karol Nawrocki.

Czarzasty: Wielkim Bratem są w tej chwili platformy internetowe

"Panie prezydencie - mniej ustawek, więcej książek" - napisał w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w serwisie X.

W opublikowanym we wpisie nagraniu, marszałek Sejmu odniósł się do literackiej aluzji prezydenta. - Panie prezydencie, "Wielkim Bratem" w tej chwili są platformy internetowe, nie demokratyczne państwo - mówił Czarzasty. - Internet zezwala w tej chwili na szerzenie pornografii i pedofilii. Ośmiesza tych, których nie lubi, a podkreśla walory tych, których lubi. Kształtuje gusta i opinie, kształtuje poglądy, manipuluje prawdą i ogranicza myślenie - kontynuował.

Panie Prezydencie. Mniej ustawek, więcej książek😉 pic.twitter.com/dgnZ5aoboG — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) January 12, 2026 Rozwiń

Zdaniem marszałka w taki sam sposób były kształtowane media publiczne, czy podręczniki szkolne w czasach, gdy u władzy było środowisko polityczne prezydenta. - Ale to już przeszłość. W tej chwili demokratyczne państwo powinno bronić swoich obywateli przed internetowym Ministerstwem Prawdy - ocenił.

Według Czarzastego, Nawrocki nie przeczytał książki Orwella. - Stąd moja uprzejma rada, zanim pan zawetuje w sposób bezsensowny setną ustawę - mniej ustawek, więcej książek - podsumował lider Nowej Lewicy.

