Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Mniej ustawek, więcej książek". Czarzasty tłumaczy Nawrockiemu

Czarzasty: mniej ustawek, więcej książęk
Czarzasty do Nawrockiego: mniej ustawek, więcej książek
Źródło: x.com/wlodekczarzasty
Demokratyczne państwo powinno bronić swoich obywateli przed internetowym "Ministerstwem Prawdy" - powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Odnosił się do prezydenckiego weta nowelizacji ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie. Zdaniem Czarzastego Nawrocki nie przeczytał książki George'a Orwella, do której symboliki nawiązał, wetując ustawę.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała zapewnić stosowanie w Polsce przepisów unijnego Aktu o usługach cyfrowych (ang. Digital Services Act - DSA), dotyczącego m.in. blokowania nielegalnych treści w internecie.

Swoją decyzję prezydent argumentował tym, że przepisy nowelizacji - jego zdaniem - wprowadzą administracyjną cenzurę. W uzasadnieniu do weta nawiązał do książki George'a Orwella "Rok 1984" - między innymi do występującej w nim instytucji Ministerstwa Prawdy, które to sprawuje kontrolę nad myśleniem obywateli.

- Jeśli władza decyduje, co jest "prawdą", co "dezinformacją", kto może mówić, a kto nie, wolność znika krok po kroku - pod pozornymi szczytnymi hasłami bezpieczeństwa, dobra wspólnego czy ochrony najsłabszych - mówił Karol Nawrocki.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego

Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego

Kolejne weta prezydenta

Kolejne weta prezydenta

Czarzasty: Wielkim Bratem są w tej chwili platformy internetowe

"Panie prezydencie - mniej ustawek, więcej książek" - napisał w poniedziałek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w serwisie X.

W opublikowanym we wpisie nagraniu, marszałek Sejmu odniósł się do literackiej aluzji prezydenta. - Panie prezydencie, "Wielkim Bratem" w tej chwili są platformy internetowe, nie demokratyczne państwo - mówił Czarzasty. - Internet zezwala w tej chwili na szerzenie pornografii i pedofilii. Ośmiesza tych, których nie lubi, a podkreśla walory tych, których lubi. Kształtuje gusta i opinie, kształtuje poglądy, manipuluje prawdą i ogranicza myślenie - kontynuował.

Zdaniem marszałka w taki sam sposób były kształtowane media publiczne, czy podręczniki szkolne w czasach, gdy u władzy było środowisko polityczne prezydenta. - Ale to już przeszłość. W tej chwili demokratyczne państwo powinno bronić swoich obywateli przed internetowym Ministerstwem Prawdy - ocenił.

Według Czarzastego, Nawrocki nie przeczytał książki Orwella. - Stąd moja uprzejma rada, zanim pan zawetuje w sposób bezsensowny setną ustawę - mniej ustawek, więcej książek - podsumował lider Nowej Lewicy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Włodzimierz Czarzasty/X

Udostępnij:
TAGI:
Włodzimierz CzarzastyKarol NawrockiPrezydent RPSejm
Czytaj także:
Donald Trump
Trump: byłby kompletny bałagan, nasz kraj praktycznie nie mógłby tego spłacić
BIZNES
imageTitle
Polacy gotowi do mistrzostw Europy. Cel jest jasny
Najnowsze
Oblodzenie i opady marznące w nocy
Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
METEO
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
BIZNES
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Od ponad tygodnia nie mają prądu. Wszystko przez śnieżyce
METEO
Kruczą czeka modernizacja
Radni nie chcą konsultacji w sprawie Kruczej
WARSZAWA
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
BIZNES
Donald Trump na spotkaniu w Białym Domu
"Nie boi się używać rozwiązań militarnych”. Biały Dom o podejściu Trumpa do Iranu
Świat
imageTitle
Sprawa Wąska wraca przed igrzyskami. "Byłem w szoku, przecież to nie pomaga"
EUROSPORT
Areszt dla podejrzanego m.in. o grożenie ministrowi rolnictwa
Rozlana gnojowica, groźby wobec ministra rolnictwa i areszt
Białystok
imageTitle
Obłędne wypłaty dla Polaków za United Cup. Są jednak duże różnice
EUROSPORT
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
BIZNES
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz o swojej "wizji" na Polskę 2050 i jej "DNA"
"KROPKA NAD I"
Zbigniew Ziobro
"Najlepsi gangsterzy z lat 90. mogliby się od Ziobry uczyć"
Polska
Nielegalne składowisko odpadów. Mieszkańcy Kałuszyna protestują
Mieszkańcy protestowali, urzędnicy informują o przełomie
WARSZAWA
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
BIZNES
imageTitle
Były prezes klubu zastrzelony podczas pogrzebu swojej matki
EUROSPORT
Zderzenie trzech aut, pięć osób w szpitalu
Zderzenie trzech aut. Dziecko i kobieta w ciąży wśród rannych
WARSZAWA
imageTitle
Legenda oskarża trenera. "Płakałam, gdy dowiedziałam się, że obmyślił ten plan"
EUROSPORT
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
METEO
Nietypowe zdarzenie drogowe w Starym Mieście
Po zderzeniu jeden z samochodów wjechał w sklep
Poznań
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
BIZNES
Maria Corina Machado macha do ludzi przed hotelem w Oslo
Trump "spotka się z liderką wenezuelskiej opozycji"
Świat
Policjanci kontrolują pustostany
Ciało mężczyzny w pustostanie
WARSZAWA
Parlament Europejski
Parlament Europejski zakazuje wstępu przedstawicielom Iranu
Świat
imageTitle
Symbol Pucharu Narodów Afryki nagrodzony przez prezydenta
EUROSPORT
Policyjny radiowóz zimą
"Przewoził pasażerów, narażając ich zdrowie i życie"
WARSZAWA
Waldemar Żurek
"Ucieczka pod parasol wiernego sojusznika Putina". Żurek: niezwykle przykro patrzeć
Polska
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
METEO
Agnieszka Buczyńska z Szymonem Hołownią w Sejmie. Zdjęcie z 2023 roku
List Hołowni do polityków Polski 2050. "Wybiorę kogoś, kto mocno postawi na autonomię"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica