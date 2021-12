Źle się poczuły, wysiadły z auta na jezdnię. "Wprost pod jadący samochód", dwie 23-latki nie żyją

czytaj dalej

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz trafiła w piątek do szpitala ze złamaną nogą. Jak poinformowała na Facebooku, do wypadku doszło podczas wyprawy rowerowej. "Jestem już po operacji i wracam do zdrowia" - zapewniła Dulkiewicz we wpisie.