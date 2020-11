Rozczłonkowane zwłoki mężczyzny w domu, wejście na posesję uniemożliwiał pies

Rodzina 48-latka z Młotkowic (Świętokrzyskie) od kilku dni nie mogła się skontaktować z krewnym. Wejście na jego posesję uniemożliwiał biegający po podwórku amstaff. Kiedy policjanci dostali się do budynku, znaleźli rozczłonkowane zwłoki mężczyzny. Głowy i ręki zmarłego dotychczas nie odnaleziono.

Rodzina zmarłego zawiadomiła policję we wtorek wieczorem, że od kilku dni nie ma kontaktu z 48-latkiem. Na miejsce przejechała patrol razem ze strażakami, którzy zajęli się biegającym po podwórku amstaffem.

- Pies nie był agresywny, strażakom udało się go zamknąć w jednym z pomieszczeń domu. W kolejnym pomieszczeniu strażacy razem z policjantami znaleźli ciało poszukiwanego 48-latka – powiedział Mariusz Czapelski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

"Niekompletne ciało mężczyzny"

Marta Przygodzka, oficer prasowa Komendy Powiatowej policji w Końskich przekazała, że ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. - Policjanci ujawnili niekompletne ciało mężczyzny znajdujące się w stanie głębokiego rozkładu. Na miejscu wykonano szczegółowe oględziny z udziałem biegłego i patomorfologa. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która odpowie na pytanie, co było przyczyną zgonu mężczyzny – dodała.