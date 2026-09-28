Polska Rusza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2026. Tak można zgłosić propozycję Oprac. Maciej Wacławik |

Młodzieżowe słowo roku 2025. Polonista komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Plebiscyt ruszył 28 września, a jego pierwszy etap potrwa do 25 października. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, mogą zgłaszać swoje propozycje na stronie Wydawnictwa Naukowego PWN. Następnie jury: Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ewa Kołodziejek z Uniwersytetu Szczecińskiego, Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bartek Chaciński z tygodnika "Polityka" dokonają analizy zgłoszeń.

Do drugiego etapu przejdą te słowa, które były najczęściej zgłaszane w pierwszym etapie i są zgodne z regulaminem. Zwycięskie słowo wyłonione zostanie w internetowym plebiscycie. Organizatorzy przewidzieli także dodatkową nagrodę jury. Głosowanie potrwa od 3 do 30 listopada.

Wyraz odrębności i tożsamości młodych

- Wiemy, że dorośli czasem nie nadążają za słownictwem młodych. I odwrotnie - zauważa Natalia Wojciechowska, prezes Wydawnictwa Naukowego PWN. - Chcemy pokazać, że nie powinien to być powód do oceniania, ale otwarcie przestrzeni do rozmowy i zrozumienia. Dzięki plebiscytowi Młodzieżowe Słowo Roku oswajamy starsze pokolenia z językiem młodych, wyjaśniamy, że język jest wyrazem odrębności i tożsamości młodych - dodaje.

Plebiscyt to "okazja do sprawdzenia, co słychać w języku młodych" - przekazała w mediach społecznościowych Aneta Korycińska, edukatorka znana w internecie jako Baba od Polskiego oraz ambasadorka Młodzieżowego Słowa Roku 2026. W nowym wpisie wymieniła słowa, które znalazły się w wydanym w 1939 roku opracowaniu Ignacego Schreibera "O gwarze uczniowskiej". Wśród nich: "smarkatka" (chustka do nosa), "jary" i "jara" (ojciec i matka), "wyka" (wycieczka), "nie wypingwiniaj się" (nie wygłupiaj się, nie udawaj głupca), "klawo", "byczo", "morowo" (wyrazy zadowolenia lub aprobaty).

"Lubię takie językowe podróże, bo przypominają, że nasi dziadkowie też byli młodzi. Warto czasem zapytać ich o coś więcej niż przepis na sernik" - podkreśliła Korycińska.

Młodzieżowe Słowo Roku

Plebiscyt co roku cieszy się dużą popularnością, to już jego 11. edycja. Młodzieżowym Słowem Roku 2025 zostało "szponcić". To słowo używane albo z żartobliwą dezaprobatą: robić coś nie do końca właściwego i legalnego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć; albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować - zgodnie z definicją podaną przez PWN. "Szponcić" występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym ze znaczeniem kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia. Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu do m.in. zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku.

Młodzieżowym Słowem Roku 2024 zostało słowo "sigma". Rok wcześniej triumfowało słowo "rel", w 2022 roku - "essa", a w 2021 roku - "śpiulkolot". Wcześniej plebiscyt wygrało: "sztos", "XD" i "dzban".