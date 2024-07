"Znalazłam w tym pasję". Znamy laureatów konkursu "Młode Concilium"

- Kojarzy nam się to z taką ekscytacją, że coś zmieniamy. Problem jest taki, że to co ja uważam i co staram się zarzucić w mojej pracy, to jest to, że mamy pewien kryzys w tej demokracji. To znaczy, że wiele osób w całym kraju, właśnie przede wszystkim w wyborach samorządowych, nie może w tym święcie brać udziału, ponieważ na przykład nie ma kandydatów, ma tylko jednego kandydata - mówił.