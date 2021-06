"Strefa Kibica" od czwartku w TVN24 i TVN24 GO

Programy poświęcone Mistrzostwom Europy w piłce nożnej od czwartku 10 czerwca pojawią się na antenie TVN24 i w TVN24 GO. "Strefa Kibica" to codzienny cykl, w którym mecze piłkarskiego EURO będą komentowane wraz z gośćmi. Pierwsza dawka już o godzinie 7.05 w poranku "Wstajesz i wiesz", a druga o 16.40 po konferencji polskiej reprezentacji w "Faktach po południu". Zapraszamy też do nowoczesnego studia na specjalne wydania "Strefy Kibica" podczas meczów reprezentacji Polski 14, 19 i 23 czerwca.