Ekspert resortu Czarnka o "poprawności politycznej, która zgubiła Anglików" w finale Euro. Uczelnia reaguje

"Anglicy do serii rzutów karnych wystawili aż trzech czarnoskórych zawodników. Trener miał do wyboru bardziej doświadczonych i lepszych piłkarzy. Dlaczego wybrał akurat tych trzech? Podejrzewam, że zadecydował o tym parytet rasowy" - napisał w mediach społecznościowych dr hab. Mirosław Szumiło, profesor UMCS, pracownik Biura Badań Historycznych IPN oraz ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki, który opiniuje podręczniki do historii. Skomentował w ten sposób porażkę Anglików w finale EURO 2020. Późnym wieczorem wpis został usunięty. We wtorek oświadczenie w tej sprawie wydało Kolegium rektorskie UMCS.