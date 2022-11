Katarzyna Kotula apeluje do ministra, Wanda Nowicka ostrzega przed "mechanizmem DARVO"

Posłanka Katarzyna Kotula zaapelowała do ministra sportu o skierowanie wniosku o zawieszenie wszystkich członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego. - Pan Mirosław Skrzypczyński zamienił fotel prezesa na fotel członka zarządu. Chce dzisiaj sterować wyjaśnieniami we własnej sprawie. Nie możemy tego tolerować - powiedziała. Inna posłanka Lewicy Wanda Nowicka stwierdziła, że "zaczynają się pozorowane działania" w tej sprawie i ostrzegała przed "mechanizmem DARVO".

Kotula: chce z wygodnego fotela sterować wyjaśnieniami we własnej sprawie

Dlatego posłanka "oczekuje konkretnych działań od pana ministra". - Po pierwszym artykule Onetu minister sportu nie podjął żadnych działań. Dzisiaj należy przystąpić do działania. To nie jest czas na kurtuazyjne spotkania, na kawę i ciastka - podkreśliła.

- Jestem dzisiaj tutaj z wnioskiem do ministra sportu o skierowanie wniosku do sądu o uruchomienie narzędzi i instrumentów, które pan minister posiada. Zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie, pan minister może skierować wniosek o zawieszenie w czynnościach wszystkich członków zarządu Polskiego Związku Tenisowego - mówiła Kotula.

Nowicka ostrzega przed "mechanizmem DARVO"

Na konferencji głos zabrała też inna posłanka Lewicy - Wanda Nowicka. - Nic w tej sprawie się nie dzieje. Mamy do czynienia z serią działań pozorowanych. W Związku ma powstać jakaś komisja, w której mają wziąć udział jakieś panie nie wiadomo skąd, które nie wiadomo, jakie mają kompetencje. One by chciały, żeby na tej komisji stawiła się posłanka Kotula. A posłanka Kotula składała już nie raz publiczne oświadczenia w tej sprawie - przypominała.

- To, z czym mamy do czynienia, to nie jest jednostkowa sytuacja. Tak się zwykle dzieje w przypadku, kiedy osoby pokrzywdzone zdecydują się publicznie opowiedzieć o nieszczęściu, które im się przytrafiło. Zaczynają się pozorowane działania. De facto chodzi o rozmycie odpowiedzialności i opóźnienie działań w czasie, by sprawa się rozmyła. A ostatecznym etapem jest zamiana ofiary z oprawcą. W takich sytuacjach po angielsku mówi się o mechanizmie DARVO - deny, attack, reverse victim and offender (zaprzeczać, atakować, zamienić miejscami ofiarę i oprawcę) - wyjaśniała posłanka.