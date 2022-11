Prezes PZT Mirosław Skrzypczyński rezygnuje. Szef komisji ds. pedofilii Błażej Kmieciak: to nie zamyka tematu

Mówimy tu o krzywdzie, o konkretnym głosie nie tylko pani poseł Katarzyny Kotuli, ale też o konkretnych informacjach, które przedstawili dziennikarze. Te sprawy muszą być wyjaśnione - mówił w "Jeden na jeden" Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. Odniósł się tym samym do publikacji na temat byłego już prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego, który oskarżany jest między innymi o molestowanie zawodniczek.

Do sprawy w "Jeden na jeden" odniósł się Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii. - Mówimy tu o krzywdzie, o konkretnym głosie nie tylko pani poseł [Katarzyny - red.] Kotuli, ale też o konkretnych informacjach, które przedstawili dziennikarze Onetu w swoich materiałach. Te sprawy muszą być wyjaśnione - zapowiedział gość TVN24.

- Oczywistym jest, że możemy powiedzieć, że pozytywnym jest to, że prezes podaje się do dymisji, jest informacja o pojawieniu się konkretnej reakcji, komisji wewnętrznej, natomiast to nie zamyka tematu. Wręcz przeciwnie, to otwiera temat. Jesteśmy na etapie (…), w którym otwieramy pewnego rodzaju zagadnienie, które - co jest niepojęte - było okryte ciszą - dodał.