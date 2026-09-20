Jeden słoik, kilka krajów. Co z tym miodem?

Miód z pasieki pod Strykowem

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Do niedawna wystarczyło napisać na etykiecie umieszczonej na słoiku z miodem: "mieszanka miodów z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej". Od czerwca - po wdrożeniu w życie nowelizacji unijnej "dyrektywy śniadaniowej" - to się zmieniło. Przy sklepowej półce z miodami możemy teraz zamiast ogólników przeczytać, skąd wzięła się zawartość danego słoika i jaki jest procentowy udział jej składników. Jednak to jedynie informacja, a nie gwarancja jakości.

Odwiedziłem dwa popularne markety, w każdym znalazłem po jednym miodzie oznaczonym jako pochodzący z Polski. Pozostałe to mieszanki, ale - zgodnie z przepisami - z dokładnym wskazaniem kraju pochodzenia.

Skąd bierze się miód, który możemy kupić? Na etykietach królują Chiny, Wietnam, Ukraina i Gwatemala.