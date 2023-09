Spotkanie Mateusza Morawieckiego i premiera Korei Południowej Hana Duck-soo w Mińsku Mazowieckim

Wspólne refleksje i obawy

- Nasze kraje, choć oddalone od siebie, mają więcej wspólnego niż mogłoby się wydawać. Mamy doświadczenia w życiu w cieniu potężnego sąsiada. To doświadczenie jest bardzo wspólne i bardzo aktualne. To, co dziś Rosja robi w Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie, powoduje, że dzielimy te same refleksje i obawy. Mamy też te same nadzieje dotyczące przyszłości. To powoduje, że mamy coraz więcej wspólnych projektów gospodarczych i obronnych - mówił Mateusz Morawiecki.