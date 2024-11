- To powinno nam przypominać, po co jest Unia Europejska, by zapobiec, by taka tragedia wydarzyła się ponownie. Dzisiaj pokój, wolność i demokracja znowu są zagrożone. Musimy zrobić wszystko, by je utrzymać i Polska podczas swojej prezydencji stanie na wysokości zadania - podkreślił.