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Polska

Ministra zdrowia o "konstruktywnych" rozmowach z lekarzami. Zapowiada powstanie specjalnego zespołu

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Ministerstwo Zdrowia
Ministra zdrowia po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nie mamy już wątpliwości, że zmiany są niezbędne - powiedziała ministra Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej. Przekazała między innymi, że zostanie powołany zespół, na czele którego stanie wiceminister Tomasz Maciejewski.

W czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie ministry Jolanty Sobierańskiej-Grendy z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie propozycji na poprawę ochrony zdrowia. - Traktuję to spotkanie jako kontynuację naszego dialogu, który prowadzimy od jedenastu miesięcy. Niemniej jednak jest to na pewno nowe otwarcie, ponieważ pan prezes ma nową kadencję i dzisiaj mogę z dużą satysfakcją podkreślić, że faktycznie spotkanie było konstruktywne - powiedziała po godzinie 13, już po jego zakończeniu, szefowa resortu.

Dodała, że rozmawiano "o konkretach". - Mówiliśmy o tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza. Ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam wczoraj podczas konferencji, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ale też również o system obchodzenia kolejek - relacjonowała Sobierańska-Grenda. - Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach i w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci - dodała.

Sobierańska-Grenda: powstanie zespół, który zajmie się ustawą o izbach i zawodzie lekarza

Sobierańska-Grenda zapowiedziała, że zostanie powołany zespół, na czele którego stanie wiceminister Tomasz Maciejewski. Jak przekazała, zespół będzie się zajmował "zarówno ustawą o izbach, jak również ustawą o zawodzie lekarza".

- Myślę, że dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne - powiedziała. - To zapowiadałam i absolutnie zdania nie zmieniam. Limity w publicznym sektorze ochrony zdrowia przeznaczane na zarobki powinny powstać - zaznaczyła ministra.

Zauważyła, że propozycje resortu "to nie jest nic, co już w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało". - Myślę, że było bardzo dużo czasu na to, żeby przez te ostatnie miesiące z tymi propozycjami się zapoznawać, żeby się do nich móc ustosunkować - mówiła.

Dodała, że proponowane przez MZ rozwiązania - maksymalna stawka godzinowa dla lekarzy w wysokości 240 złotych brutto, wymagane pół etatu przepracowywanego w jednym miejscu i konieczność wyrażenia przez pracodawcę zgody na pracę w innych miejscach - podczas czwartkowego spotkania nie budziły "bardzo dużych emocji".

Według niej "to jest dobry prognostyk na to, żebyśmy dalej współpracowali", ponieważ - jak dodała - "nie wyobraża sobie takiej sytuacji, żeby ważna społeczność, jaką są lekarze, nie uczestniczyła w dialogu z Ministerstwem Zdrowia".

Ministra zdrowia o jawności konkursów

Minister zdrowia powiedziała, że resort pracuje nad projektem ustawy, który będzie dotyczył jawności konkursów wszystkich podmiotów, które mają umowy z NFZ. Także szpitali-spółek, które są wyłączone z obowiązującej od 1 lipca ustawy o centralnym rejestrze umów (CRU). CRU obejmuje natomiast samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Sobierańska-Grenda mówiła, że nie ma też zgody resortu na działanie spółek lekarzy. Lekarze mieliby pracować na kontraktach tylko jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Dopytywana przez dziennikarzy powiedziała, że w tym temacie nie było kontrowersji podczas spotkania z przedstawicielami NRL.

Wcześniej głos po spotkaniu zabrał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. - Bardzo dużo słów, dużo deklaracji, wciąż mało konkretów, ale wychodzę ze spotkania z nadzieją, że po tych silnych emocjach rozpocznie się współpraca - mówił między innymi.

Propozycje zmian w ochronie zdrowia

Przypomnijmy, ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła w środę na konferencji prasowej planowane zmiany w ochronie zdrowia. Zapowiedziała między innymi maksymalne poziomy wynagrodzeń, jawność konkursów na świadczenia medyczne i przyspieszenie wdrażania rozwiązań w ramach centralnej e-rejestracji oraz wprowadzenie e-kolejki.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Jolanta Sobierańska-GrendaOchrona zdrowiaLekarze
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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