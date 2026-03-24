Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministra o prezydencie: Byłam w szoku. Nie wiem, jak mógł to zrobić

Karol Nawrocki
Ministra o prezydencie: byłam w szoku, nie wiem, jak mógł to zrobić
Źródło: TVN24
Nie rozumiem, dlaczego prezydent Karol Nawrocki wspiera polityka, który jest otwarcie prorosyjski - mówiła w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Komentowała spotkanie Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz jego reakcję na pytanie dziennikarza TVN24.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wizyta ta wzbudziła kontrowersje ze względu na relacje Orbana z Władimirem Putinem.

O to spotkanie, a także o nerwową reakcję polskiego prezydenta na pytanie dziennikarza TVN24 dotyczące Orbana została zapytana we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana

- Nigdy w życiu nie spodziewałam się, że mogę oglądać prezydenta swojego kraju (...) w takiej sytuacji, w takiej formie. Byłam absolutnie zszokowana. Nie rozumiem, jak prezydent mógł się w ten sposób zachować - powiedziała.

Dodała, że "nie rozumie jego wsparcia dla Orbana na Węgrzech". - Nie rozumiem, dlaczego wspiera jednego z szefów państw, który jest otwarcie prorosyjski. Nie rozumiem, dlaczego go wspiera w kampanii. Nie rozumiem tej polityki - mówiła. Oceniła, że można było się spotkać ze wszystkimi liderami partii węgierskich.

Kraj jak prywatny folwark. Węgry po 16 latach rządów Orbana
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kraj jak prywatny folwark. Węgry po 16 latach rządów Orbana

Jakub Loska

W grudniu zeszłego roku Nawrocki odwołał planowane spotkanie z Orbanem ze względu na wcześniejszą wizytę premiera Węgier w Moskwie. Jak argumentował wtedy w TVN24 rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, za decyzją stało spotkanie "premiera Orbana ze zbrodniarzem Putinem".

Cienkowska: myślę, że gdyby Tusk miał zastrzeżenia, to by mi o nich powiedział

Cienkowska odniosła się też w "Rozmowie Piaseckiego" do doniesień medialnych w sprawie rekonstrukcji rządu. W zeszłym tygodniu RMF FM podał, że może chodzić o wymianę ministrów kultury, edukacji i zdrowia. Premier Donald Tusk zapewniał, że "nie ma takich planów".

Tusk o rekonstrukcji rządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o rekonstrukcji rządu

Cienkowska pytana, czy jest przekonana, że premier nie ma z tyłu głowy myśli o jej dymisji, odparła: - Bardzo regularnie rozmawiam z panem premierem i myślę, że gdyby miał jakiekolwiek zastrzeżenia co do mojej pracy, to by mi o nich powiedział.

Dodała, że widziała się z Tuskiem "chyba nawet tydzień temu". - To była bardzo dobra rozmowa, bo my regularnie rozmawiamy o tym, co jest ważne dla ministerstwa kultury, w którym kierunku powinniśmy pójść, jeśli chodzi o bardzo ważne rzeczy i zmiany, które w tym momencie wprowadzamy - powiedziała.

Dopytywana, czy ma poczucie, że premier jest zadowolony z jej pracy, ministra powiedziała, że "nigdy nie zgłaszał zastrzeżeń".

Cienkowska o sprawie ekshumacji: to praca na dekady

Cienkowska została też zapytana o polsko-ukraińskie relacje w sprawie ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. - Ukraina jest naszym bardzo dobrym partnerem w tej kwestii. Mamy kolejne zgody, również tą najważniejszą, która została wydana w lutym tego roku, czyli prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej - powiedziała.

Dodała, że "nawet jeśli mieliśmy problemy na początku rozmów", które jej zdaniem "były związane z totalnym niezrozumieniem siebie wzajemnie, to teraz ich nie ma".

Pytana, dlaczego ekshumacje nie ruszą na szerszą skalę, powiedziała, że "działania, które teraz prowadzimy, czy poszukiwawcze, czy ekshumacyjne, odbywają się na terenie wojny". - To też nasza, państwa odpowiedzialność za osoby, które udają się na tamten teren i prowadzą te prace. To jest kilkadziesiąt osób - dodała ministra.

- To, na czym nam zależy, to żeby zidentyfikować te ofiary, żeby każda z nich miała grób i krzyż, żeby każda z rodzin mogła pojechać na miejsce pochówku i złożyć znicz - podkreśliła.

Cienkowska oceniła, że "to jest praca na dekady". Zaznaczyła też, że "nie jesteśmy w stanie większości prac prowadzić na przykład jak jest jest zima, a wiemy, że w tym roku Ukraina przeszła mocną zimę".

Marta Cienkowska
Marta Cienkowska
Źródło: TVN24

Cienkowska o projekcie w sprawie socjalnego zabezpieczenia artystów

Odniosła się też do kwestii projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny.- To jest kwesta wypełnienia luki w Systemie Ubezpieczeń Społecznych w tym państwie - powiedziała.

Podkreśliła, że "praca artystyczna to też jest praca, ale to nie jest praca na etacie". Podała przykład artysty sztuk wizualnych, który "zazwyczaj pracuje na umowę cywilnoprawną, umowę o dzieło". - Nie ma stałej pensji - dodała.

Ministra mówiła, że ustawa ma "wypełnić moment, w którym [artyści - red.] radzą sobie troszeczkę gorzej".

OGLĄDAJ: Ministra kultury do dymisji? Cienkowska: nigdy nie byłam w polityce dla stołka
Rozmowa Piaseckiego 2

Ministra kultury do dymisji? Cienkowska: nigdy nie byłam w polityce dla stołka

Rozmowa Piaseckiego 2
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Darek Delmanowicz

Udostępnij:
Tagi:
Marta CienkowskaMinisterstwo Kultury
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

