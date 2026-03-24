Polska

Wulgarne słowa ministry. "Ja się nie wstydzę, mam to po tacie"

Marta Cienkowska 24 0730 piasek
Ministra kultury Marta Cienkowska była pytana w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o wulgarne wiadomości, które pisała na grupie polityków Polski 2050. Przyznała, że używa takiego języka w prywatnych rozmowach i się tego nie wstydzi.

Konrad Piasecki podczas "Rozmowy Piaseckiego" zwrócił uwagę, że polityka wywołuje emocje u ministry kultury Marty Cienkowskiej. - Widzieliśmy, czytaliśmy. Bogaty wokabularz - powiedział dziennikarz TVN24. - Bardzo dziękuję - odparła ministra kultury.

Piasecki nawiązywał do wulgarnych wiadomości Cienkowskiej na wewnętrznej grupie pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów na przewodniczącego Polski 2050.

Cienkowska: mam to po tacie

- Nie powiem, że nie byłam zaskoczona tym, że moje prywatne rozmowy ukazały się w przestrzeni publicznej - mówiła Cienkowska w "Rozmowie Piaseckiego".  

- Natomiast nie będę oszukiwać. Takiego języka używam na co dzień w prywatnych rozmowach - powiedziała. - Myślę, że każdy z nas trochę go używa - dodała.

Zaznaczyła, że nigdy nie używa i nie użyje takiego języka w przestrzeni publicznej. - To jest kwestia odpowiedzialności za swoje słowa publicznie wypowiadane - wyjaśniła.

- W przestrzeni prywatnej ja się tego nie wstydzę. Po prostu mam to po tacie, świętej pamięci. I tyle - przyznała.

Cienkowska przekonywała, że "w przestrzeni teatrów, filmów, muzyki, szczególnie rapu, takiego języka używamy na co dzień". - (Taki język - red.) w przestrzeni sektora kultury nie jest czymś nowym, co więcej, nie jest czymś kontrowersyjnym - oceniła.

"Nie ma co pier****ć"

Jak ujawnili w styczniu współautorka "Podcastu politycznego" Arleta Zalewska i autor programu "News Michalskiego" Patryk Michalski, pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów na przewodniczącego Polski 2050 w jednym z komunikatorów powstała grupa, której członkami byli głównie stronnicy Szymona Hołowni.

"Jak zmienimy zarząd i się weźmiemy do roboty, to wszyscy zapomną o tej nap*** i planowanym przez nas przewrocie. Czy jak to ci pseudodziennikarze to zaraz nazwą. Przynajmniej pokażemy jaja" - napisała wówczas Marta Cienkowska w wewnętrznej debacie. 

W innym wpisie Cienkowska przekonywała, że "nie ma co pierd***ć bez sensu. Trzeba przesunąć wybory". "Na razie do nikogo nie ma co dzwonić. Tylko wszyscy z Was, którzy są na Radzie Krajowej, muszą się odezwać i powiedzieć, że wybory trzeba przesunąć. I dlatego to jest ważne. To jest kluczowy element planu" - pisała Cienkowska.

Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą
Planowali "przewrót" w Polsce 2050. Ujawniamy dyskusję o powtórce wyborów przed pierwszą turą

Arleta Zalewska, Patryk Michalski
OGLĄDAJ: Ministra kultury do dymisji? Cienkowska: nigdy nie byłam w polityce dla stołka
Rozmowa Piaseckiego 2

Ministra kultury do dymisji? Cienkowska: nigdy nie byłam w polityce dla stołka

Rozmowa Piaseckiego 2
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa

Czytaj także:
Służby na miejscu katastrofy na lotnisku LaGuardia w Nowym Jorku
Przeżyła katastrofę, choć znaleziono ją 100 metrów od samolotu
Świat
imageTitle
Drastyczne obrazki w NBA. Chciał zrobić wsad, wylądował na noszach
EUROSPORT
Warszawa, Polska, 1 kwietnia 2024 r. Piesi i rowerzyści na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Ludzie, tłum w słoneczny dzień
Bezrobocie w górę
BIZNES
Poszukiwany wąż zbożowy sam wrócił do mieszkania
Poszukiwany wąż sam wrócił do właściciela. Szczęśliwy finał akcji w Elblągu
Olsztyn
Mieszkańcy północnego O'ahu sprzątają po powodzi
Północ sprząta po powodzi, południe zostało zalane
METEO
Mette Frederiksen i Lars Loekke Rasmussen podczas przedwyborczej debaty, 23 marca 2026 r.
Myje zęby mydłem i może zdecydować o tym, kto będzie rządził Danią
Świat
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Udział "odwołany", brak materiałów. Kulisy wizyty Nawrockiego u Orbana
Patryk Michalski
Smog
Alert RCB. "Nie wietrz pomieszczeń"
METEO
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
Ranny motocyklista na Południowej Obwodnicy Warszawy. Ogromne utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda muzyki "wyrzuca" piłkę z Wembley. Ważny mecz przeniesiony do Cardiff
EUROSPORT
Policja ustaliła i zatrzymała kierowcę
Wjechał autem w sklep i uciekł, na miejscu zostawił 22-latkę
Rzeszów
Lionel Jospin
Francja żegna byłego premiera. Lionel Jospin zmarł w wieku 88 lat
Świat
Słupy wysokiego napięcia
Odcięte kluczowe połączenie. "Odpowiedzialność ponosi wyłącznie Rosja"
BIZNES
Wybuch w rafinerii Valero w Port Arthur w Teksasie
Eksplozja w rafinerii w Teksasie. Czarny dym nad miastem
Świat
Pościg za motocyklistą zakończył się w Opocznie
Mknął przez miasto jak po autostradzie i uciekał przed policją
Kielce
imageTitle
Sinner jak maszyna. Pobił wielki rekord Djokovicia
Najnowsze
Nie żyje śpiewak operowy Janusz Ratajczak
Operowy śpiewak zginął w wypadku pod Bydgoszczą
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki
Ministra o prezydencie: Byłam w szoku. Nie wiem, jak mógł to zrobić
Polska
imageTitle
Mundialowe być albo nie być. Kiedy mecz Polska - Albania?
EUROSPORT
shutterstock_2272218553
Zachorowało 150 osób. Pilne zarządzenie i zakaz sprzedaży
BIZNES
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
WARSZAWA
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Pogoda szykuje dla nas wiele zagrożeń
METEO
imageTitle
Sabalenka górą już po raz 20. Nie dała szans mistrzyni olimpijskiej
EUROSPORT
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Wypadek na krajowej "7". Kierowca był zakleszczony w aucie
WARSZAWA
Dania wybory
Duński polityk: Polska zaczyna zastępować nam Niemcy
Świat
imageTitle
Ruszają mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym. Czworo Polaków na starcie
EUROSPORT
Viktor Orban podczas wiecu w miejscowości Kecskemet
Kraj jak prywatny folwark. Węgry po 16 latach rządów Orbana
Jakub Loska
Polskie myśliwce
Atak Rosji na Ukrainę, polskie myśliwce poderwane
Polska
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
WARSZAWA
46 min
pc
Ukryty przekaz w oscarowym hicie? W USA nie mają wątpliwości
Dawid Rydzek

