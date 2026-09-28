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Marta Cienkowska wzięła udział w pokazie mody. Ministra kultury odpowiada na krytykę

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Marta Cienkowska w czasie finału drugiej edycji programu ReFashioned 
Fundusze z unijnego programu na modernizację Teatru Wielkiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Adam Burakowski/East News
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Ministra kultury Marta Cienkowska wzięła udział w pokazie mody zorganizowanym przez Fundację Kraina, co wywołało krytykę części polityków. Zarzucono jej między innymi, że występ był następstwem dotacji resortu kultury w wysokości około 150 tysięcy złotych. "Mój udział w pokazie był pro bono" - zaznacza natomiast w oświadczeniu Cienkowska.

W piątek w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbył się finał drugiej edycji programu ReFashioned - inicjatywy zorganizowanej przez Fundację Kraina. Na wybiegu w roli modelki pojawiła się między ministra kultury Marta Cienkowska.

W mediach społecznościowych podzieliła się doświadczeniami z wydarzenia i opublikowała zdjęcia, na których jest ubrana w kreację jednej z uczestniczek programu. "Moda jest nieodłącznym elementem kultury. Jest nośnikiem naszej tożsamości i głosem pokolenia - najszybciej reaguje na zmiany społeczne i polityczne. W Fundacji Kraina sztuka projektowania łączy siły z aktywizmem. Wspólna praca, twórczość i dialog zaangażowanych tu osób codziennie buduje most pomiędzy obywatelami Polski oraz Ukrainy i Białorusi" - napisała.

"W ramach programów takich jak ReFashioned wspieramy rozwój zawodowy projektantów z doświadczeniem migracji. Z kolei FachLab łączy doświadczenie mistrzów rzemiosła z wizją współczesnych projektantów" - czytamy we wpisie Cienkowskiej.

Krytyka pokazu z Martą Cienkowską. "Pomyliła ministerstwo z agencją modelek"

Ministra podziękowała również za zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie. Jej występ spotkał się jednak z krytyką części polityków. Między innymi Mateusz Kurzejewski - wicerzecznik PiS i rzecznik kampanii Przemysława Czarnka - ocenił na platformie X, że "pani minister spełniła swoje marzenie i została modelką na wybiegu".

"Za darmo? Nie - z Twoich podatków! Organizatorem pokazu mody była Fundacja Kraina, która na edycję dostała 148 193 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisał.

Poseł PiS Andrzej Śliwka ocenił z kolei, że Cienkowska "pomyliła ministerstwo z agencją modelek".

"Wy pracujecie i płacicie podatki. Ona zbiera oklaski i ogrzewa się w blasku fleszy. W mojej ocenie wykorzystywanie dotowanych wydarzeń do ministerialnej autopromocji to marnotrawstwo publicznych pieniędzy" - stwierdził.

Oświadczenie Cienkowskiej. "Mój udział w pokazie był pro bono"

Do głosów krytyki Cienkowska odniosła się w niedzielę. W opublikowanym oświadczeniu poinformowała, że "została zaproszona jako jedna z ambasadorek ReFashioned, projektu Fundacji Kraina wspierającego twórczynie i twórców z doświadczeniem migracji". Zaznaczyła przy tym, że "jej udział w pokazie był pro bono".

"Przez pół roku uczestnicy pracowali z mentorami nad własnymi kolekcjami, poznawali polską branżę mody i uczyli się, jak rozwijać tu swoją pracę. Korzystali też ze wsparcia zawodowego i psychologicznego. To nie był więc tylko pokaz, ale konkretny program pomagający osobom z doświadczeniem migracji odzyskać zawodową samodzielność, nawiązać kontakty i znaleźć swoje miejsce w Polsce" - czytamy.

Cienkowska potwierdziła, że fundacja otrzymała na cały projekt dotację z Instytutu Przemysłów Kreatywnych i jest on wspierany również przez Organizacją ds. Migracji (IOM Poland).

Ministra zaznaczyła, że założona przez nią w piątek suknia była stworzona przez Khrystynę Hlushko, która "przed przyjazdem z Ukrainy pracowała w zawodzie".

"W Polsce musiała szukać swojej drogi od nowa. Chciałam, żeby więcej osób poznało jej nazwisko i zobaczyło, co potrafi. Mój udział miał właśnie temu służyć: zwiększyć widoczność jej pracy i wesprzeć projekt, który daje utalentowanym osobom nie tylko scenę, ale też realne narzędzia do dalszego rozwoju. Czasem warto zdjąć polityczne okulary i dostrzec po prostu dobrą sprawę" - oznajmiła Cienkowska.

Po publikacji oświadczenia przez Cienkowską wpis w sprawie piątkowego pokazu mody opublikował też na X europoseł KO Bartosz Arłukowicz. "Świat staje na głowie. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy to modelkom płacono za pokazy" - napisał.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Marta CienkowskaMinisterstwo KulturyModa
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