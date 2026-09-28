Polska Marta Cienkowska wzięła udział w pokazie mody. Ministra kultury odpowiada na krytykę Kamila Grenczyn |

Fundusze z unijnego programu na modernizację Teatru Wielkiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam Burakowski/East News

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W piątek w Instytucie Przemysłów Kreatywnych w Warszawie odbył się finał drugiej edycji programu ReFashioned - inicjatywy zorganizowanej przez Fundację Kraina. Na wybiegu w roli modelki pojawiła się między ministra kultury Marta Cienkowska.

W mediach społecznościowych podzieliła się doświadczeniami z wydarzenia i opublikowała zdjęcia, na których jest ubrana w kreację jednej z uczestniczek programu. "Moda jest nieodłącznym elementem kultury. Jest nośnikiem naszej tożsamości i głosem pokolenia - najszybciej reaguje na zmiany społeczne i polityczne. W Fundacji Kraina sztuka projektowania łączy siły z aktywizmem. Wspólna praca, twórczość i dialog zaangażowanych tu osób codziennie buduje most pomiędzy obywatelami Polski oraz Ukrainy i Białorusi" - napisała.

"W ramach programów takich jak ReFashioned wspieramy rozwój zawodowy projektantów z doświadczeniem migracji. Z kolei FachLab łączy doświadczenie mistrzów rzemiosła z wizją współczesnych projektantów" - czytamy we wpisie Cienkowskiej.

Krytyka pokazu z Martą Cienkowską. "Pomyliła ministerstwo z agencją modelek"

Ministra podziękowała również za zaproszenie do wzięcia udziału w pokazie. Jej występ spotkał się jednak z krytyką części polityków. Między innymi Mateusz Kurzejewski - wicerzecznik PiS i rzecznik kampanii Przemysława Czarnka - ocenił na platformie X, że "pani minister spełniła swoje marzenie i została modelką na wybiegu".

"Za darmo? Nie - z Twoich podatków! Organizatorem pokazu mody była Fundacja Kraina, która na edycję dostała 148 193 zł dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" - napisał.

Myśleliście, że miliony za spacery po lesie i dofinansowania ZUS dla „artystów” to wszystko na co stać minister Cienkowską? Byliście w błędzie!



Pani minister spełniła swoje marzenie i została modelką na wybiegu. Za darmo? Nie - z Twoich podatków!



Organizatorem pokazu mody… pic.twitter.com/cGQIge9H8U — Mateusz Kurzejewski (@MKurzejewski) September 27, 2026 Rozwiń

Poseł PiS Andrzej Śliwka ocenił z kolei, że Cienkowska "pomyliła ministerstwo z agencją modelek".

"Wy pracujecie i płacicie podatki. Ona zbiera oklaski i ogrzewa się w blasku fleszy. W mojej ocenie wykorzystywanie dotowanych wydarzeń do ministerialnej autopromocji to marnotrawstwo publicznych pieniędzy" - stwierdził.

Pani minister @MartaCienkowska pomyliła ministerstwo z agencją modelek. Szlak przetarł Stefan „Mercosur” Krajewski, udostępniając gmach resortu na pokaz mody.🤦‍♂️



Ale od początku👇



Instytut Przemysłów Kreatywnych przyznał Fundacji Kraina ponad 148 tysięcy zł ze środków Ministra… — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) September 27, 2026 Rozwiń

Oświadczenie Cienkowskiej. "Mój udział w pokazie był pro bono"

Do głosów krytyki Cienkowska odniosła się w niedzielę. W opublikowanym oświadczeniu poinformowała, że "została zaproszona jako jedna z ambasadorek ReFashioned, projektu Fundacji Kraina wspierającego twórczynie i twórców z doświadczeniem migracji". Zaznaczyła przy tym, że "jej udział w pokazie był pro bono".

"Przez pół roku uczestnicy pracowali z mentorami nad własnymi kolekcjami, poznawali polską branżę mody i uczyli się, jak rozwijać tu swoją pracę. Korzystali też ze wsparcia zawodowego i psychologicznego. To nie był więc tylko pokaz, ale konkretny program pomagający osobom z doświadczeniem migracji odzyskać zawodową samodzielność, nawiązać kontakty i znaleźć swoje miejsce w Polsce" - czytamy.

Cienkowska potwierdziła, że fundacja otrzymała na cały projekt dotację z Instytutu Przemysłów Kreatywnych i jest on wspierany również przez Organizacją ds. Migracji (IOM Poland).

„Ministra poszła w pokazie mody” – tak, poszłam. Zostałam zaproszona jako jedna z ambasadorek ReFashioned, projektu Fundacji Kraina wspierającego twórczynie i twórców z doświadczeniem migracji. Mój udział w pokazie był pro bono.



Przez pół roku uczestnicy pracowali z mentorami… https://t.co/Bitzb5lacY — Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) September 27, 2026 Rozwiń

Ministra zaznaczyła, że założona przez nią w piątek suknia była stworzona przez Khrystynę Hlushko, która "przed przyjazdem z Ukrainy pracowała w zawodzie".

"W Polsce musiała szukać swojej drogi od nowa. Chciałam, żeby więcej osób poznało jej nazwisko i zobaczyło, co potrafi. Mój udział miał właśnie temu służyć: zwiększyć widoczność jej pracy i wesprzeć projekt, który daje utalentowanym osobom nie tylko scenę, ale też realne narzędzia do dalszego rozwoju. Czasem warto zdjąć polityczne okulary i dostrzec po prostu dobrą sprawę" - oznajmiła Cienkowska.

Po publikacji oświadczenia przez Cienkowską wpis w sprawie piątkowego pokazu mody opublikował też na X europoseł KO Bartosz Arłukowicz. "Świat staje na głowie. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy to modelkom płacono za pokazy" - napisał.

Świat staje na głowie. Ja pamiętam jeszcze takie czasy, kiedy to modelkom płacono za pokazy. — Bartosz Arlukowicz (@Arlukowicz) September 27, 2026 Rozwiń