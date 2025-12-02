Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Ministra chce porozmawiać z premierem. "Czekam sześć tygodni"

02 1930 fpf gosc-0051
Pełczyńska-Nałęcz: czekam na spotkanie z premierem Tuskiem ponad sześć tygodni
Źródło: TVN24
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała w "Faktach po Faktach", że poprosiła premiera Donalda Tuska o spotkanie i "czeka sześć tygodni". Przekonywała przy tym, że koalicja rządowa powinna być oparta na "rozmowie" i że "zostało ustalone, że wicepremiera będzie miała każda partia koalicyjna".

Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (Polska 2050) była pytana we wtorkowych "Faktach po Faktach" w TVN24, czy odbyła już spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, o które zabiegała w ostatnim czasie.

Jeszcze 21 listopada w TVN24 ministra mówiła, że poprosiła szefa rządu o spotkanie w sprawie funkcji wicepremiera, o którą się stara, i nie otrzymała odpowiedzi.

We wtorek Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że nadal "czeka na spotkanie z panem premierem".

Pełczyńska-Nałęcz "nie ma odpowiedzi" od Tuska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pełczyńska-Nałęcz "nie ma odpowiedzi" od Tuska

Pełczyńska-Nałęcz: czekam sześć tygodni

Dodała, że poprosiła o rozmowę, aby pomówić o "jej pracy" i "ustaleniach koalicyjnych". - Z mojej strony jest gotowość do rozmowy. (...) Czekam sześć tygodni - kontynuowała. Wyraziła też opinię, że koalicja rządowa powinna być oparta na "rozmowie" właśnie.

Pełczyńska-Nałęcz przekonywała też, że "są ustalenia koalicyjne", na mocy których Polska 2050 zrzekła się funkcji marszałka Sejmu na rzecz Lewicy i Włodzimierza Czarzastego. - Była rozmowa rekonstrukcyjna, po tej rozmowie (...) zostało ustalone, że wicepremiera będzie miała każda partia koalicyjna - dodała.

- W czasie tej rozmowy też padło oczekiwanie, że takim wicepremierem będzie pan premier (Radosław Sikorski). Wszystko to zostało ustalone, wielokrotnie przecież już (było) powtarzane w mediach. Nikt temu nie zaprzeczył - mówiła i oceniła, że "ustalenia ustne obowiązują tak samo". 

Pełczyńska-Nałęcz: było ustalone, że wicepremiera będzie miała każda partia
Źródło: TVN24

Pełczyńska-Nałęcz o "koordynacji spraw" w rządzie

Na pytanie, co zmieniłoby to, że otrzymałaby stanowisko wicepremierki, Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała, że "wicepremierzy w polskim rządzie mają bardzo horyzontalne odpowiedzialności". 

- Współpraca horyzontalna nie oznacza ingerencji w inne resorty. Oznacza koordynację spraw. Nie ma bardziej wymagającego współpracy wszystkich ministrów projektu dzisiaj niż KPO i inwestycje publiczne, które są we wszystkich ministerstwach - argumentowała. 

Wskazała też, że "koalicja, to jest współpraca kilku partii", co "oznacza, że mają swoich przedstawicieli na poziomie wicepremiera w rządzie i mogą się także partyjnie koordynować". - To się wydaje ze wszech miar zdroworozsądkowe. Cztery partie w koalicji, cztery mają wicepremierów. Rozsądne, funkcjonalne, pozwalające politycznie, ale też merytorycznie lepiej współpracować w rządzie - przekonywała ministra. 

Pełczyńska-Nałęcz o słowach Putina. "Ma na celu podzielenie nas"

Pełczyńska-Nałęcz była też pytana o groźby Władimira Putina, które wystosował wobec Europy przed spotkaniem z wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. - To jest człowiek, który cały czas gra tę samą grę. Jego celem jest pełna kontrola nad Ukrainą (...) i następnie uzyskanie takiej sytuacji, w której będzie miał coś do powiedzenia w kwestiach bezpieczeństwa w naszym regionie i odnośnie do Polski - mówiła o rosyjskim przywódcy była ambasadorka RP w tym państwie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"

Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"

Świat
"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny

"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny

Świat

Oceniła, że słowa Putina "to straszenie", które "ma na celu podzielenie nas w Polsce". Zwróciła uwagę, że "niestety podnoszą się takie głosy, które mówią", aby nie wspierać Ukrainy. - To jest właśnie efekt rosyjskiego straszenia i rosyjskiej propagandy - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Ministra wskazała też, że w Rosji władza jest zupełnie inaczej postrzegana niż na Zachodzie. - W Rosji władza służy (...) do tego, żeby zawłaszczyć państwo, sprywatyzować, nakraść, a także realizować pewne szaleństwa imperialne, które mają na celu zagrabienie ziemi i poszerzenie kontroli nad sąsiednimi krajami - dodała.

Pełczyńska-Nałęcz przestrzegła jednak przed "ignorowaniem Rosji". - To jest bardzo zły kraj, bardzo zła władza, która jest tyranią (...) zdolną do bardzo złych rzeczy, do dużej agresji. Nawet jeżeli dziesiątki tysięcy Rosjan traci życie w wojnie (z Ukrainą - red.), to ta władza swoich obywateli dla szaleństw imperialnych jest gotowa poświęcić - stwierdziła.

OGLĄDAJ: Czeka na spotkanie z premierem. "To już ponad sześć tygodni"
pc

Czeka na spotkanie z premierem. "To już ponad sześć tygodni"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Katarzyna Pełczyńska-NałęczPolska 2050Donald TuskRząd Donalda TuskaKoalicja 15 październikaRosjaWojna w UkrainieWładimir Putin
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowite pudło Lewandowskiego. Najgorszy rzut karny w karierze?
EUROSPORT
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
METEO
Zacięta walka, Barcelona gra w hicie
Zacięta walka w meczu Barcelony
RELACJA
shutterstock_2505840835
Chińska platforma zignorowała wezwanie. Sprawa trafi do prokuratury
BIZNES
imageTitle
Polki w walce o pierwsze miejsce w grupie mistrzostw świata
RELACJA
Grzegorz Braun
"Delegalizacja powinna być absolutnym wyjątkiem". RPO o partii Brauna
Polska
Listy do świętego Mikołaja z DPS-ów
"Mam 93 lata. Poproszę o skromne prezenty". Każdy może zostać świętym Mikołajem
Katarzyna Czupryńska-Chabros
Mgły w nocy
Prawie cały kraj objęty ostrzeżeniami. Uważajmy
METEO
Aleksander Kwaśniewski
Kwaśniewski w "Kropce nad i": Putin chce wbić klin między Europę i USA
Polska
shutterstock_2450871139
Wstrzymują transport rosyjskiej ropy. Sytuacja "nie do wytrzymania"
BIZNES
Zełenski z wizytą w Irlandii
"Najbardziej niszczycielska wojna o wolność". Ale "jest realna szansa" na pokój
Świat
Black Friday USA
Rabaty i AI napędzają zakupy online. Cyber Week w USA z rekordowymi wynikami
BIZNES
kryptowaluty
Krypto w kłopocie, rynek podzielony, Komisja Nadzoru Finansowego oburzona
BIZNES
Ładunek wybuchowy w płockim teatrze
Ewakuacja w teatrze. Znaleziono ładunek wybuchowy
PŁOCK
Pożar hali ze zniczami w Kielcach miał miejsce w 2018 roku
Trzy osoby skazane po pożarze hali ze zniczami
Kielce
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
METEO
Donald Trump
"Co za bałagan". Trump o "próbie zakończenia" wojny
Świat
22-latek został zatrzymany do kontroli
Prowadził pijany, w samochodzie miał otwartą puszkę piwa
WARSZAWA
Prezydent Karol Nawrocki
Szef klubu Konfederacji: rozmawiałem z prezydentem o pakcie senackim
Polska
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
314 kilometrów na godzinę. "Mogli stać się potencjalnymi zabójcami"
Białystok
imageTitle
Podano nazwisko nowego partnera Verstappena w Red Bullu
EUROSPORT
imageTitle
Maliszewska żałuje niewykorzystanej szansy
EUROSPORT
Waga Pierniczki była o około połowę za niska
Miał opiekować się psami skazanego kolegi. Usłyszał zarzuty znęcania się
Wrocław
Przemek zginął w wypadku samochodowym
Przemek nie żyje, "już nie ma w domu radości". Ruszył proces kierowcy
Alicja Glinianowicz
Władimir Putin
Putin "próbuje zastraszyć Europę i Ukrainę"
Świat
GettyImages-2150239530
Przekazują miliardy na "konta Trumpa" dla milionów dzieci
BIZNES
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
METEO
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Post Donalda Tuska o wecie Karola Nawrockiego
Tusk pokazał zdjęcie z psem. Reakcja na weto
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica