Podwyżki dla nauczycieli, brak prac domowych, godzina religii w szkołach. Nowacka o zmianach w edukacji

Wskazywała, że "przez osiem lat PiS-owi ledwo udało się dać podobną kwotę, a my robimy to przez miesiąc". - My podwyższamy to wynagrodzenie w sposób znaczący. Ja rozumiem, że część nauczycieli dyplomowanych uważa, że to jest niewłaściwe wyrównanie ich z nauczycielami początkującymi. Tylko my, jako państwo, mamy obowiązek, by zachęcić ludzi, żeby przyszli do pracy jako nauczyciele - podkreśliła Nowacka.