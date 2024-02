"Nie rekomendujemy tego gniota". Barbara Nowacka o podręczniku do HiT profesora Roszkowskiego

Kolejny rocznik wchodzący do liceów nie będzie miał przedmiotu Historia i Teraźniejszość - powiedziała TVN24 ministra edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że uczniowie, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie "będą mieli kontynuowany przedmiot, ale też według podstaw programowych, nad którymi w tej chwili trwają prace". Zapytana o podręcznik autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego, powiedziała: - "my absolutnie nie rekomendujemy tego gniota".

- My żeśmy się zadeklarowali, że zideologizowanego przedmiotu po prostu nie będzie. I oczywiście to trochę potrwa. To znaczy kolejny rocznik wchodzący do liceów, czyli od 2024 roku, nie będzie miał tego przedmiotu. Ci, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie będą mieli kontynuowany przedmiot, ale też według podstaw programowych, nad którymi w tej chwili trwają prace - powiedziała w rozmowie z reporterką TVN24 Katarzyną Gozdawą-Litwińską.