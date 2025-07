Tusk o trzech kryteriach dla nowego rządu: porządek, bezpieczeństwo i przyszłość Źródło: TVN24

Słowa, które wywołały taką reakcję, padły podczas czwartkowej dyskusji polityków na temat rekonstrukcji rządu w Kanale Zero. Zgromadzeni w studio zastanawiali się m.in., dlaczego ministra edukacji Barbara Nowacka została na swoim stanowisku.

"Każdy, kto łączy kropki, wie, dlaczego została. No i tyle" - stwierdził poseł Polski 2050, budząc żywe reakcje innych zgromadzonych. "Ja mam pewne podejrzenia, ale... grubo. Ja chyba bym tak się nie odważył o tym mówić publicznie" - skomentował Jan Kanthak z PiS. "Kto się interesuje polityką, niech łączy kropki. Będzie wiedział" - odparł z uśmiechem poseł Ćwik.

Komentarze po wypowiedzi posła Polski 2025

Wypowiedź posła wywołała wiele komentarzy wśród internautów, budząc domysły i komentarze. Zareagowali również politycy. "Panie Pośle Ćwik, nie mam pojęcia, jakie kropki Pan łączy. Zakładam, dla pańskiego dobra, że chciał Pan błysnąć intelektem. Intelekt podpowiada teraz: 'Przekroczyłeś granice, przeproś, prześlij kwiaty'. Proszę posłuchać tego głosu. Już, teraz" - napisał na X Dariusz Joński, europoseł Inicjatywy Polskiej (wchodzącej w skład KO), której szefową jest Nowacka.

Na burzę zareagował również sam poseł Ćwik. "Przepraszam Panią minister @barbaraanowacka i premiera @donaldtusk, że natychmiast nie zareagowałem na zachowanie posła Kanthaka, które spowodowało burzę w sieci. Ja wyraźnie wskazywałem, że chodzi TYLKO o kwestie polityczne" - napisał między innymi.

Przecież to jest oczywiste.

Minister Nowacka jest liderką partii tworzącej Koalicję Obywatelską i Jej pozycja w KO jest zupełnie inna aniżeli ministrów bez takiego zaplecza politycznego.

Inicjatywa Polska tworzy lewe skrzydło KO i proszę pamiętać o jesiennych planach KO.

— Sławomir Ćwik (@S_Cwik) July 25, 2025 Rozwiń

Ministra Nowacka reaguje na słowa posła Ćwika

Po południu w piątek do słów posła odniosła się również sama zainteresowana. Ministra Barbara Nowacka w mocnych słowach domaga się przeprosin dla swojej rodziny i rodziny premiera Tuska.

"Seksizm, chamstwo i brak zdolności aby powiedzieć słowo 'przepraszam' staje się niestety normą w polskim Sejmie. Nie mam złudzeń co do polityków PiS - ich pogardę i brak szacunku do kobiet znamy od dawna. Ale od Polski2050 oczekiwałam wyższych standardów. Przeprosin za insynuacje i wywołanie fali obelg i hejtu. Przeprosin mojej rodziny i rodziny premiera Donalda Tuska. I szkolenia antydyskryminacyjnego nie tylko dla posła Ćwika ale i wszystkich innych którzy nie widzą problemu w zachowaniu tego pana" - napisała na platformie X Barbara Nowacka.

Seksizm, chamstwo i brak zdolności aby powiedzieć słowo „przepraszam” staje się niestety normą w polskim Sejmie.

Nie mam złudzeń co do polityków PiS - ich pogardę i brak szacunku do kobiet znamy od dawna.

— Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) July 25, 2025 Rozwiń