Blisko 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu

W związku silnym mrozem, w poniedziałek i wtorek część dyrektorów szkół podjęła decyzje o zawieszeniu zajęć. Na godzinę 11 MEN miało informacje o 299 takich placówkach. W kraju mamy około 25000 szkół, co oznacza, że zamkniętych na ten moment jest nieco ponad 1 procent z nich.

"Mam prośbę do dyrekcji placówek w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej -15°C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów" - napisała na portalu X.

Ministra zaapelowała również do uczniów i nauczycieli o to, by szczególnie o siebie dbali w najbliższych dniach. "Drodzy uczniowie ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!" - dodała.

Zamknięte szkoły. Sytuacja w poszczególnych województwach

Województwo lubuskie: zamknięte 3 szkoły ponadpodstawowe w Gorzowie Wlkp. nauka zdalna 1 szkoła w Gorzowie Wlkp. lekcje skrócone do 30 minut jedna szkoła w Lubsku (powiat żarski)

Województwo świętokrzyskie: dziś zamknięta jest jedna szkoła, na jutro zamknięcie zapowiedziały jednak trzy placówki w powiecie ostrowieckim. Dziś zamknięta jest szkoła podstawowa w Łopusznie (478 uczniów). Jutro zamknięte zostaną SP w Kunowie (288 uczniów), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janiku (107 uczniów), SP w Wymysłowie (129 uczniów).

Województwo pomorskie: 22 zamknięte szkoły

Województwo lubelskie: 4 zamknięte szkoły

Województwo podlaskie: 50 zamkniętych szkół

Województwo mazowieckie: 175 zamkniętych szkół

Województwo warmińsko-mazurskie: 39 zamkniętych szkół.

Województwo wielkopolskie: 7 zamkniętych szkół.

Województwo lubuskie: 4 zamknięte szkoły.

Województwo śląskie: 1 zamknięta szkoła.

Żadne placówki nie są zamknięte w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim, łódzkim. W województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim 2 lutego zaczęły się ferie.

Kiedy mogą zawiesić zajęcia?

Dyrektor szkoły lub przedszkola może - za zgodą organu prowadzącego - zawiesić zajęcia w związku z niskimi temperaturami. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach jest mniej niż 18 st. Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

