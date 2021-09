Zapowiedź wzrostu wycen pracy ratowników. "My jesteśmy po prostu zapchajdziurami tego niedołężnego systemu"

Według zapowiedzi resortu zdrowia, do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych. Ratownik medyczny z województwa podlaskiego Michał Saniewski uważa, że "nie ma żadnych dokumentów sprawczych, które powiedzą, czy te pieniądze faktycznie trafią do ratowników medycznych". W rozmowie z reporterem TVN24 stwierdził, że spór w tej sprawie "jest tak naprawdę na linii ratownicy – ministerstwo".

Minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał we wtorek na konferencji prasowej, że do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 milionów złotych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że od 1 października wzrosną wyceny pracy zespołu ratownictwa medycznego. W karetce specjalistycznej S wzrost ma wynieść ponad 1400 złotych, a w karetce podstawowej P - 1000 złotych.

Ratownik medyczny: na chwilę obecną nie ma żadnych dokumentów sprawczych

Ratownik medyczny z województwa podlaskiego Michał Saniewski powiedział w rozmowie z TVN24, że obecnie "nie ma żadnych dokumentów sprawczych, które powiedzą, czy te pieniądze faktycznie trafią do ratowników medycznych".

– Moi koledzy ratownicy byli na tym spotkaniu i wycenili naszą pracę na 84 do 100 złotych za godzinę pracy ratownika medycznego a finansowanie dobokaretki na kwotę 11 tysięcy – przekazał.

- Minister powiedział, że to jest tylko tysiąc albo 1400 złotych dla karetki P, albo dla karetki S, więc, gdzie się mają nasze propozycje dla ministra zdrowia i dla całego Ministerstwa Zdrowia, a gdzie ministerstwo ma nas? – mówił Saniewski. - To tylko pokazuje, jak tak naprawdę ministerstwo patrzy na ratowników medycznych. My jesteśmy po prostu zapchajdziurami tego niedołężnego systemu – ocenił.