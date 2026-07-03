Kolejne doniesienia o Szpitalu Południowym. Chodzi o in vitro
W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że do resortu wpłynęła informacja o wystąpieniu "istotnego zdarzenia niepożądanego". Zdarzenie miało być związane ze stosowaniem komórek rozrodczych i zarodków w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji w Szpitalu Południowym w Warszawie.
"Zgodnie z obowiązującymi przepisami niezwłocznie wszczęta została procedura kontrolna, w której udział wezmą zarówno eksperci merytoryczni, jak i pracownicy Ministerstwa Zdrowia" - czytamy w komunikacie. Jak zaznaczono, kontrola rozpoczęła się 2 lipca i powinna potrwać do 30 września, przy czym może zostać przedłużona.
Pomyłka przy in vitro? Rusza kontrola w Szpitalu Południowym
"Każda tego typu sytuacja jest traktowana z najwyższą powagą i podlega szczegółowej weryfikacji i analizie. Podejmowane są zatem wszelkie działania przewidziane w prawie, które pozwolą wyjaśnić okoliczności sprawy" - podkreślił resort. Jak dodano, ewentualne decyzje w tej sprawie zostaną podjęte po zakończeniu kontroli i analizie ustaleń.
Wcześniej w piątek portal Rynek Zdrowia poinformował, że w Szpitalu Południowym doszło do pomyłki w procedurze in vitro. Według doniesień portalu u jednej z pacjentek przetransferowano zarodek od innej pary. Do ciąży jednak nie doszło ze względu na zastosowanie procedur bezpieczeństwa.