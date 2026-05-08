Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Resort zdrowia prowadzi kontrole realizacji dotacji. Izba lekarska zgłasza zastrzeżenia

|
shutterstock_2192841639
Medycy wyrażają obawy w sprawie zarządzenia NFZ
Źródło: TVN24
Trwa kontrola realizacji zadań z zakresu administracji publicznej, na które minister zdrowia udzielił samorządom dotacji. Resort zdrowia przekazał, że postępowania kontrolne przebiegają sprawie, z wyjątkiem Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL), która nie współpracuje. Prowadzenie kontroli na miesiąc przed Krajowym Zjazdem Lekarzy "budzi poważne zastrzeżenia" - twierdzi NIL.

Ministerstwo zdrowia przekazało w komunikacie, że 15 kwietnia 2026 roku rozpoczęła się kontrola realizacji dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji publicznej, które przekazane zostały samorządom. W latach 2024-2025 minister zdrowia udzielił na realizację tych zadań dotacji celowej: Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, a także Krajowej Izbie Ratowników Medycznych.

Kontrole, które potrwają do 15 maja obejmują między innymi: zgodność realizowanych zadań z umową oraz przepisami, legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych, kwestię dokumentacji oraz terminowość rozliczeń realizacji umów. Zakończą się opracowaniem sprawozdania.

Wymiana argumentów na platformie X

Resort zdrowia stwierdził na platformie X, że "to pierwszy przypadek tak daleko posuniętego uchylania się od kontroli" i zapowiedział "możliwe dalsze kroki, w tym kary umowne".

W odpowiedzi NIL stwierdził, że przekazanie dokumentów nie jest możliwe "z racji przygotowywania Krajowego Zjazdu Lekarzy na 800 osób". "Nie mamy nic do ukrycia, pierwsze dokumenty przekazaliśmy i będziemy przekazywać kolejne w miarę możliwości organizacyjnych" - zapewniono.

Ministerstwo Zdrowia oceniło, że "nieakceptowalne pozostaje przedłużanie czynności kontrolnych na czas nieokreślony, argumentując to faktem zjazdu, bez jednoczesnego wskazania konkretnej propozycji daty, w której udzielenie odpowiedzi byłoby możliwe".

Naczelna Izba Lekarska "nie współpracuje"

Resort poinformował, że postępowania kontrolne w: Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, Krajowej Izbie Ratowników Medycznych przebiegają terminowo, sprawnie i prawidłowo.

"Wyjątek stanowi Naczelna Izba Lekarska. Samorząd lekarski nie współpracuje, nie udziela odpowiedzi ani nie przekazuje wymaganych dokumentów i wyjaśnień" - podkreślił resort.

Ministerstwo przekazało, że kontroli w NIL podlegają cztery umowy na przekazanie środków publicznych w latach 2024-2025, o łącznej wartości ponad 2,2 mln zł. Poinformowało również, że do NIL skierowanych zostało dotychczas dziesięć pism z prośbą o przedłożenie wyjaśnień z zakresu kontroli oraz sporządzenia niezbędnych do kontroli zestawień i kopii dokumentów, a także trzy ponaglenia.

NIL odpiera zarzuty MZ, a w międzyczasie zapowiedział wniosek o odwołanie wiceministry zdrowia, Katarzyny Kęckiej
NIL odpiera zarzuty MZ, a w międzyczasie zapowiedział wniosek o odwołanie wiceministry zdrowia, Katarzyny Kęckiej
Źródło: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

"Naczelna Izba Lekarska ignoruje pisma kierowane zarówno przez kierownika komórki ds. kontroli (dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli), jak również kierownika jednostki kontrolującej (Ministra Zdrowia), w których wyczerpująco przedstawiono stanowisko co do prowadzenia czynności kontrolnych w Izbie" - podał resort.

Wyjaśnił, że podpisując umowy na pokrycie kosztów czynności związanych z realizacją zadań, NIL została zobowiązana do poddania się kontroli realizacji umowy oraz sposobu wykorzystania dotacji celowej.

Resort podkreślił, że jest to "pierwszy przypadek tak daleko posuniętego uchylania się od kontroli".

"Minister Zdrowia pozostaje otwarty na współpracę i merytoryczne uzasadnienie potrzeby wydłużenia kontroli, jednak nieakceptowalne jest przedłużanie czynności kontrolnych na czas nieokreślony, które NIL argumentuje faktem wyborów do organów krajowych samorządu lekarskiego, bez jednoczesnego wskazania konkretnej daty, w której będzie możliwe udzielenie odpowiedzi" - zaznaczyło ministerstwo.

Resort poinformował, że dalsze uniemożliwianie wykonywanych czynności kontrolnych oraz niepodjęcie działań naprawczych w zakresie rzetelnego i terminowego wykonywania obowiązków, może skutkować podjęciem dalszych kroków, w tym nałożeniem kar umownych.

Oświadczenie NIL

"Wszczęcie przez Ministerstwo Zdrowia na miesiąc przed terminem Krajowego Zjazdu Lekarzy, który ma wyłonić władze samorządu lekarskiego na kolejną kadencję, kontroli w Naczelnej Izbie Lekarskiej budzi poważne zastrzeżenia" - stwierdziła NIL w oświadczeniu opublikowanym na platformie X.

"Brak uzasadnienia dla wszczęcia kontroli w trybie uproszczonym oraz negatywna odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Katarzyny Kęckiej na wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o wstrzymanie czynności kontrolnych do czasu zakończenia procesów wyborczych na Krajowym Zjeździe Lekarzy wzbudza niepokój, że planowane zakończenie kontroli na tydzień przed Krajowym Zjazdem Lekarzy może stanowić działanie ograniczające niezależność procesów wyborczych w samorządzie lekarskim" - zwrócono uwagę.

"Brak neutralności tego postępowania kontrolnego potwierdza jednoznacznie zamieszczenie w dniu 7 maja 2026 w godzinach popołudniowych r. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia komunikatu informującego o wszczęciu kontroli w Naczelnej Izbie Lekarskiej ze wzmianką, że Naczelna Izba Lekarska nie udziela odpowiedzi i nie przekazuje wymaganych dokumentów czy wyjaśnień" - dodano.

O tym, że współpraca na linii resort zdrowia-samorząd lekarski nie układa się najlepiej, świadczy też fakt, że dziś Naczelna Rada Lekarska zamierza złożyć wniosek o odwołanie wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej. Naczelna Rada Lekarska zarzuca jej brak dialogu z samorządem lekarskim oraz zachęcanie izb lekarskich do łamania obowiązujących przepisów. Więcej piszemy o tym w tym artykule w tvn24.pl.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Elzbieta Krzysztof/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Resort zdrowiaOchrona zdrowiaLekarzeZdrowiefinanse
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Policja zatrzymała 17-latka
Myślały, że pomagają policji. Straciły oszczędności życia
WARSZAWA
Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR
W wybuchu gazu zginęła 15-latka. W szpitalu zmarła jej matka
Łódź
Pilna wiadomość
Ceny paliw w weekend. Tyle zapłacimy na stacjach
BIZNES
imageTitle
Świątek coraz bliżej awansu. Błyszczy na korcie w Rzymie
RELACJA
PLAC
Były dyrektor przedszkola zatrzymany. Śledztwo w sprawie materiałów pedofilskich
Rzeszów
22-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
Zaatakował znajomego. 22-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
imageTitle
Od pretensji do bójki. Kulisy "rozpadającej się" szatni Realu
EUROSPORT
Matka małych łosi zginęła w wypadku
Leżały same w środku lasu, ich matka zginęła w wypadku
Olsztyn
MV Hondius, na którym wykryto przypadek hantawirusa
Turysta przejął obowiązki lekarza. Co mówi o sytuacji na wycieczkowcu?
Świat
Truskawki
Tyle kosztują w tym roku polskie truskawki
BIZNES
Mieszkańcy Wawra protestując przeciwko planom budowy drogi przez las
Nie chcą drogi w środku lasu
WARSZAWA
Papież Leon XIV
Nawet poważni badacze czekają na to, co powie
Tomasz P. Terlikowski
Moment zderzenia rowerzystki z samochodem
Od wypadku dzieliły ją sekundy. Nie oglądała się na nic. Nagranie
Bytom
Wulkan
Weszli pomimo zakazu. Trzy osoby nie żyją
METEO
imageTitle
Hurricanes pędzą w play-offach NHL
EUROSPORT
Holandia. Karetka pogotowia z pacjentem z wycieczkowca MV Hondius, który może być zakażony hantawirusem
"Niestety muszę to powiedzieć". Grzesiowski o nowym wirusie
Zdrowie
Kierowca miał w organizmie ponad 3,7 promila alkoholu
Pijany spał w BMW, w aucie miał "małpki"
Rzeszów
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Bezrobocie w kwietniu w dół. Szacunki resortu pracy
BIZNES
Ryszard Zembaczyński
"Symbol opolskiego samorządu". Nie żyje Ryszard Zembaczyński
Opole
Niemcy, ludzie
"Nieodpowiedzialna wojna w Iranie" uderza w niemiecką gospodarkę
BIZNES
Czarnobyl - pożar
Płonie Strefa Wykluczenia wokół Czarnobyla
Świat
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
METEO
26508027
Nawrocki ogłosił nowego szefa BBN. Kim jest?
Polska
Łódź Polska miasto
10 punktów zdobędą tylko znawcy. Quiz o Łodzi
Quizy
baluc czysta wersja dla graf-0124
"Ściana ognia na parę kilometrów". Maturzyści walczyli z pożarem
Polska
ropa
Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"
BIZNES
imageTitle
Tytuł na wyciągnięcie ręki. Kiedy i o której godzinie El Clasico?
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali poszukiwanego adwokata od "trumny na kółkach"
Adwokat od "trumny na kółkach" trafił do więzienia
Łódź
33-latek dobijał się do drzwi rodziców
Zamienił życie swoich rodziców w piekło
Katowice
Teheran. Irańczycy przejeżdzają obok antyamerykańskiego billboardu przedstawiającego prezydenta USA Donalda Trumpa
"Posiadanie takiego sprzętu grozi śmiercią". Co się dzieje w Iranie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica