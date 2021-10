Ministerstwo Zdrowia odrzuciło odwołanie w sprawie telefonu zaufania. Kto wysłucha dzieci?

Ministerstwo Zdrowia przez pięć miesięcy analizowało sześć ofert, które wpłynęły do resortu. Jego urzędnicy uznali, że żadna nie spełnia ich oczekiwań na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży - opisaliśmy to w połowie września. A Jarosław Rybarczyk, z biura prasowego resortu poinformował nas wówczas, że ministerstwo nie odpuszcza tematu, a "infolinia powstanie na bazie współpracy instytucji publicznych zaangażowanych w pomoc dzieciom, wykorzystując istniejący potencjał instytucji. - Wkrótce ogłosimy więcej szczegółów. Naszym celem jest, by program ruszył w najbliższych tygodniach - mówił. Na razie się to jednak nie wydarzyło.