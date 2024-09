Ministerstwo Zdrowia o nowej liście leków refundowanych

czytaj dalej

W urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu obradował się sztab kryzysowy z udziałem premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka. To odprawa służb w związku z zagrożeniem powodziowym. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim od piątkowego popołudnia do niedzieli sumy opadów mogą sięgać nawet 150 litrów na metr kwadratowy, co może spowodować gwałtowne powodzie.