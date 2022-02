Ministerstwo Zdrowia: nowa terapia dla chorych na mukowiscydozę będzie refundowana

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o refundacji od 1 marca leków dla pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a. - Dzisiaj wydaliśmy decyzję - przekazał wiceminister Maciej Miłkowski. - To bardzo ważny dzień dla chorych, nowe metody terapii dają im szansę na dłuższe życie w lepszej jakości - skomentowała doktor Katarzyna Walicka-Serzysko z Centrum Leczenia Mukowiscydozy.

– Teraz właśnie zakończyliśmy negocjacje. Dotyczyły całego zakresu portfolio firmy. Są to trzy technologie lekowe ukierunkowane w zależności od wieku i poszczególnych wskazań medycznych – przekazał wiceminister. – Dzisiaj wydaliśmy decyzję, dzisiaj na liście ta terapia będzie dostępna - dodał.

15.02 | Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca refundowane będą terapie leczenia pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a. - To bardzo ważny dzień dla chorych na mukowiscydozę, nowe metody terapii dają im szansę na dłuższe życie w lepszej jakości - skomentowała doktor Katarzyna Walicka-Serzysko z Centrum Leczenia Mukowiscydozy.

Dr Katarzyna Walicka-Serzysko o nowej terapii leczenia mukowiscydozy 15.02 | Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 1 marca refundowane będą terapie leczenia pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a. - To bardzo ważny dzień dla chorych na mukowiscydozę, nowe metody terapii dają im szansę na dłuższe życie w lepszej jakości - skomentowała doktor Katarzyna Walicka-Serzysko z Centrum Leczenia Mukowiscydozy. tvn24

Terapie od 1 marca

Wiceminister powiedział, że terapię będzie prowadzić kilkanaście ośrodków w całej Polsce. – Trzy ośrodki mają już umowę na terapię Kalydeco, pozostałe ośrodki będą zakontraktowane od początku marca. Myślę, że terminie pilnym, około 1 maja, pozostałe ośrodki, które nie mają jeszcze umowy na ten zakres, będą mogły to udostępnić - powiedział.

– Druga technologia, która jest w tym zakresie, to jest Oxlumo na leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1. To jest choroba ultrarzadka, finansowana z pierwszej listy technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności – zaznaczył Miłkowski.

Z kolei pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenne'a od 2. roku życia i z wagą powyżej 12 kilogramów "otrzymają dostęp do znanej od wielu lat technologii lekiem, ale do tej pory nierefundowanej". Terapia ta może wydłużyć o kilka lat czas normalnego funkcjonowania dla chorych na tę chorobę.

Przełomowe modulatory białka

– To bardzo ważny czas dla naszych pacjentów, ich rodzin i dla specjalistów zajmujących się leczeniem tej choroby – skomentowała dr Katarzyna Walicka-Serzysko z Centrum Leczenia Mukowiscydozy. Podkreśliła, że nowe metody terapii, czyli modulatory białka CFTR, dają szanse chorym na mukowiscydozę na coraz dłuższe życie w lepszej jakości.

– Modulatory białka CFTR to leki przełomowe, to pierwsze leki przyczynowe stosowane w leczeniu tej choroby. Do tej pory leczyliśmy mukowiscydozę wyłącznie objawowo, czyli nasze postępowanie polegało na zmniejszeniu objawów choroby, na leczeniu powikłań – wskazała. Wyjaśniła, że modulatory biała CFTR przywracają prawidłową funkcję kanałów jonowych, których budowa i funkcja jest zaburzona w skutek defektu genetycznego.