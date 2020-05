"Od takich afer upadały rządy, w każdym normalnym kraju upadłby rząd"

W jakim kraju żyjemy, gdzie tego typu afery nie są wykrywane przez polskie służby? - pytał w TVN24 Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej. Poseł odniósł się do publikacji "Gazety Wyborczej", według której resort zdrowia kupił od instruktora narciarstwa maski ochronne za pięć milionów złotych. Jak się miało okazać po kontroli, nie spełniały one norm. Do sprawy odniósł się także poseł i wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (PiS). - Poczekajmy, aż sprawa zostanie wyjaśniona i dopiero wtedy oceniajmy - powiedział.