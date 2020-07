"Wróciło już ponad 14 milionów euro". Wiceminister zdrowia o umowie na respiratory

14 kwietnia Ministerstwo Zdrowia podpisało kontrakt z firmą E&K. Zgodnie z umową nikomu nie znana wcześniej w branży medycznej spółka miała dostarczyć do 30 czerwca do Polski 1241 respiratorów czterech różnych typów od producentów z USA, Korei Południowej oraz Chin. W zamian miała otrzymać niemal 200 milionów złotych.

Cieszyński: wróciło już ponad 14 milionów euro

Wiceminister zdrowia: Szpitale na ten moment nie potrzebują kupionych respiratorów. To strategiczna rezerwa

Tłumaczył, że sprzęt ten jest "strategiczną rezerwą państwową". - One służą temu, by uniknąć takich sytuacji, jak widzieliśmy na przykład we Włoszech, czy Hiszpanii, gdzie lekarze mieli wytyczne, że osób powyżej 80. roku życia nie będą mogli podłączyć do respiratorów, bo ich nie starczy - powiedział.