Do rzeczników dyscyplinarnych "ad hoc" wpłynęły kolejne sprawy

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał Grzegorza Kasickiego i Tomasza Szymańskiego na rzeczników dyscyplinarnych ministra sprawiedliwości (tzw. rzeczników "ad hoc"). Jak przypomniało MS, decyzja ministra Bodnara oznacza, że rzecznik dyscyplinarny sądów powszechnych Piotr Schab i jego zastępcy - Przemysław Radzik i Michał Lasota - tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w sprawach dyscyplinarnych, które do tej pory prowadzili. Dalsze czynności będą w nich podejmowali już nowi rzecznicy "ad hoc" wyznaczeni przez ministra sprawiedliwości.

Rzecznicy dyscyplinarni "ad hoc"

Nowe sprawy trafiły do Kasickiego i Szymańskiego

Do sędziego Kasickiego trafiło tym samym łącznie siedem spraw sędziego Żurka, zaś do sędziego Szymańskiego łącznie 10 spraw dotyczących pozostałych sędziów wymienionych w komunikacie. "Co więcej, niektóre z tych postępowań dyscyplinarnych toczyły się w sposób przewlekły utrzymując dotkniętych nimi sędziów w stanie niepewności, co samo w sobie podważało ich poczucie niezawisłości" - wskazało MS.