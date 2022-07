Projekt przepisów w sprawie sędziów. "Nie znajduję żadnego uzasadnienia dla takiego rozwiązania"

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał we wtorek, że w projekcie przepisów wprowadzających prawo o ustroju sądów powszechnych znalazła się regulacja, zgodnie z którą w dniu wejścia w życie nowych rozwiązań, "z mocy prawa zostaną umorzone wszczęte i niezakończone prawomocnie postępowania toczące się w związku z opieszałym prowadzeniem spraw przez sędziego czy też te dotyczące niewłaściwego zarządzania jednostkami przez sędziów funkcyjnych".

Próba wyciszenia konfliktu z Unią Europejską?

Sławomir Pałka, sędzia Sądu Rejonowego w Oławie, członek poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział dziennikowi, że "nie znajduje żadnego związku między zmianą struktury sądów a umarzaniem tego typu postępowań". W jego ocenie może to być próba wyciszenia konfliktu z Unią Europejską o system dyscyplinarny sędziów.

"Dzięki temu zabiegowi zostaną bowiem umorzone wszystkie drobne postępowania, jak np. te dotyczące opóźnień w pisaniu uzasadnień. Zdarzało się przecież, że były one wszczynane po to, aby nękać sędziów, którzy nie bali się sprzeciwiać głośno temu, co rządzący robią z sądownictwem" – powiedział cytowany przez "DGP" Pałka. Dodał, że gdyby omawiana regulacja weszła w życie, nadal toczyłyby się postępowania dotyczące przestępstw popełnionych przez sędziów.