Szef MSZ o celach wizyty premiera w Berlinie i Paryżu oraz wymianie ambasadorów

Szef MSZ Radosław Sikorski w radiu TOK FM był pytany o zaplanowane na przyszły tydzień wizyty premiera Donalda Tuska w Berlinie oraz Paryżu oraz o to, czy kwestia Ukrainy będzie poruszana na tych spotkaniach. - To jest dla nas bardzo wysoki priorytet - oświadczył szef MSZ.

Dodał, że w tym tygodniu spotkał się z wysokim przedstawicielem UE Josepem Borrellem. - Byłem w Berlinie i o tym rozmawiałem - i w MSZ, i w urzędzie kanclerskim. To jest temat numer jeden na radach do spraw zagranicznych - mówił Sikorski.

W kontekście wizyty w Berlinie Sikorski został zapytany, co zrobi polski rząd w kwestii zadośćuczynienia finansowego dla ofiar II wojny światowej. - Przekazałem niemieckiemu rządowi, żeby to oni wymyślili - powiedział. Jak dodał, skoro Niemcy mówią, że poczuwają się do moralnej odpowiedzialności za okrucieństwa III Rzeszy wobec Polski, okrucieństwa Niemców wobec Polski w czasie II wojny światowej, to ta moralna odpowiedzialność powinna znaleźć swoje materialne i finansowe odzwierciedlenie.