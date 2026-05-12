Polska

MSZ skierował notę do ambasady USA w Warszawie w sprawie wyjazdu Ziobry

Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Rzecznik MSZ o wysłaniu pisma do ambasady USA w sprawie Ziobry i Romanowskiego
Po wyborach na Węgrzech MSZ wystosowało pismo do amerykańskiej administracji, w którym przypomniało o toczącym się postępowaniu przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu - powiedział w TVN24 rzecznik resortu Maciej Wewiór. W dokumencie podkreślono, że utrudnianie śledztwa "stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości".

"Gazeta Wyborcza" przekazała we wtorek, że dotarła do całości dokumentu, który nosi formalną nazwę "aide-memoire" (z francuskiego: przypomnienie), który polski resort spraw zagranicznych przesłał stronie amerykańskiej przed wyjazdem Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

Jak czytamy, celem pisma było "podkreślenie znaczenia postępowań przeciwko dwóm obywatelom polskim, panu Zbigniewowi Ziobrze oraz panu Marcinowi Romanowskiemu". Resort przypomniał, że politycy przebywający na Węgrzech są podejrzanymi w śledztwie dotyczącym "sprzeniewierzenia środków publicznych", a utrudnianie trwającego przeciw nim postępowania "stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości".

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Marcin Złotkowski

Ministerstwo podkreśliło w dokumencie, że polski rząd ufa, że władze Stanów Zjednoczonych "w pełni rozumieją tę sytuację", a o tej kwestii "zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie”.

MSZ wysłało specjalną notę do Waszyngtonu w sprawie wyjazdu Ziobry

Weług doniesień "GW" przypomnienie zostało wysłane amerykańskiemu Departamentowi Stanu z gabinetu wiceszefa MSZ Roberta Krupieckiego 15 kwietnia - czyli zaledwie trzy dni po wyborach na Węgrzech wygranych przez opozycyjną partię Tisza, której przewodzi Peter Magyar. Ten zapowiadał, że zarówno Ziobro i Romanowski zostaną poddani ekstradycji.

Informację o wysłaniu noty przypominającej stronie amerykańskiej w sprawie Ziobry i Romanowskiego potwierdził w rozmowie z TVN24 rzecznik MSZ Maciej Wewiór. - Celem samej noty było podkreślenie, że trwają w Polsce postępowania wobec tych dwóch panów - przekazał. - Słyszeliśmy różne potencjalne kierunki, gdzie mogą się udać. Oczywiście w przestrzeni medialnej pojawiały się również Stany Zjednoczone, więc mieliśmy czas zwrócić uwagę strony amerykańskiej, że takie postępowanie tutaj trwa - dodał.

Mówił też, że resort dyplomacji skierował we wtorek notę do ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.

- Tam wskazujemy, że bylibyśmy wdzięczni za wskazanie jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy w celu wjazdu do USA oraz jaka była data wjazdu, bo wszyscy dzisiaj poruszamy się się tylko w przestrzeni doniesień medialnych, a my musimy mieć bardzo konkretne informacje - oznajmił.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Śledztwo w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w rozmowie ze sprzyjającą PiS telewizją że przebywa w Stanach Zjednoczonych. W USA może przebywać również jego były zastępca w resorcie, Marcin Romanowski, o czym informowały media blisko związane z PiS i środowiskiem Suwerennej Polski. Dotychczas nie potwierdzono tej informacji.

Prokuratura sformułowała wobec Ziobry 26 zarzutów w prowadzonym od 2024 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Romanowski również jest oskarżonym w tej sprawie.

Oba politycy do tej pory przebywali na Węgrzech, gdzie otrzymali ochronę międzynarodową od byłego premiera Viktora Orbana. Za Romanowskim został wydany europejski nakaz aresztowania (ENA). Jak dowiedział się dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak, lokal w Budapeszcie, w którym mieszkał Romanowski, "został wyczyszczony" i "czeka na nowego najemcę".

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: "Gazeta Wyborcza", tvn24.pl
Zbigniew ZiobroMarcin RomanowskiUSAFundusz Sprawiedliwości
