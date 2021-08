MON przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zakazu noszenia mundurów

"Antyszczepionkowi terroryści nie mogą udawać żołnierzy Wojska Polskiego. Zakończyliśmy prace nad przepisami, które jednoznacznie zakażą noszenia mundurów przez tego rodzaju grupy i wprowadzą sankcje" - napisał 6 sierpnia szef MON Mariusz Błaszczak, informując, że projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych.

Według projektodawców, w związku z eskalacją konfliktów, przejawiających się między innymi w narastającej agresji niektórych grup oraz występujących w Polsce w ostatnim czasie atakach na przykład na punkty szczepień przez osoby, które nadużywają albo używają mundurów lub ich części wycofanych już z użycia w siłach zbrojnych, "niezbędne jest natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do zapobiegania takim procederom".

W jakich sytuacjach zakaz noszenia munduru?

Projekt przewiduje zakaz noszenia munduru lub jego części przez osoby "uczestniczące przedsięwzięciach, które mogą godzić w dobre imię lub interes sił zbrojnych; strajkach, demonstracjach, manifestacjach i zgromadzeniach mających na celu wspólne wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych; zgromadzeniach i przedsięwzięciach naruszających porządek i spokój publiczny", a także "w działaniach mających na celu niszczenie lub uszkadzanie mienia, w tym mienia publicznego lub które mogą doprowadzić do takiego zniszczenia lub uszkodzenia".

Obecne przepisy

Obecne przepisy zakazują noszenia kompletnego munduru wojskowego - zarówno polowego, jak wyjściowego i galowego - przez osoby nieuprawnione, także jeśli jest on pozbawiony oznak stopni, korpusu i specjalności. Mundur mogą nosić uczniowie klas mundurowych, studenci i członkowie stowarzyszeń współpracujących z wojskiem. Uczniowie mogą nosić orła według specjalnego, opracowanego dla nich wzoru; w przypadku stowarzyszeń paramilitarnych wymagana plakietka z nazwą organizacji.

Ataki na punkty szczepień

Piątkowy wpis na Twitterze ministra obrony i zapowiedź nowelizacji nawiązywały do informacji, że członkowie stowarzyszeń sprzeciwiających się pandemicznym obostrzeniom i akcji szczepień występują w umundurowaniu Wojska Polskiego, przez co zdarza się, że są brani za żołnierzy.

W ostatnich dniach doszło do fizycznych ataków na punkty szczepień, podpalono mobilny punkt szczepień i budynek Sanepidu w Zamościu, dochodziło też do prób wtargnięcia do placówek prowadzących szczepienia.