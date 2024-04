- Służba Kontrwywiadu Wojskowego skierowała sprawę do Żandarmerii Wojskowej, a ta zwróciła się do prokuratury z zawiadomieniem o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - poinformował.

"Taki sobie wybrałam"

Agnieszka Glapiak, do września 2022 roku kierowniczka Centrum Operacyjnego MON, a później, aż do dziś, członkini KRRiT, w październiku 2023 roku napisała do dyrektor generalnej MON wiadomość o temacie "zegarek". W treści dodała: "taki sobie wybrałam" i link do sklepu z zegarkiem marki Longines.