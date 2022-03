MON chce, żeby polskie wojsko miało dostęp do satelity. "Jeszcze w tym półroczu podpiszemy umowę"

Zainteresowanie satelitą władze zapowiadały już kilka lat temu

Resort obrony od lat zapowiadał, że jest zainteresowany, żeby wojsko miało dostęp do satelity. W lutym 2019 roku wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz przyznał na posiedzeniu senackiej komisji obrony, że Polska - we współpracy z sojusznikami - poszukuje możliwości takiego dostępu. Jednoczenie zaznaczył, że ten obszar zainteresowań senatorów jest "po części" informacją niejawną.

Wyjaśnił, że chodzi o to, by wojsko miało, "we współpracy z naszymi partnerami, do dyspozycji tego rodzaju obiekty".