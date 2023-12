Tajemnicza kradzież w ministerstwie. "Dziwny ostatni akord"

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ostatnich tygodniach doszło do włamania do gablot z cennymi przedmiotami z kości słoniowej - poinformowało w poniedziałek Radio ZET. Resort przekazał w oświadczeniu, że sprawa została zgłoszona na policję 8 listopada. Sprawę komentowali w Sejmie politycy.

Radio ZET w poniedziałek napisało, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w ostatnich tygodniach doszło do włamania do gablot z cennymi przedmiotami z kości słoniowej. O sprawie zaginięcia eksponatów poinformowali dziennikarzy pracownicy ministerstwa.

MKiŚ: 8 listopada sprawa została zgłoszona na policję

- Mnie się kość słoniowa kojarzy z tym, że słonie mogą wyginąć, bo wiemy, co się dzieje w przyrodzie, w naturze i wiemy, co się dzieje w ogóle w tym świecie safari. I to jest trochę tak, że ten świat tych ostatnich ośmiu lat ginie. Może dobrze, ale jest to rzeczywiście dziwny akord, ostatni akord, czyli kradzież kości słoniowej w ministerstwie klimatu - stwierdził Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.