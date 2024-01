Bąkiewicz maluje sprayem po ścianie ministerstwa. "Nie wie nawet, jak wygląda symbol Polski Walczącej"

Robert Bąkiewicz film sprzed siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikował na platformie X o godz. 23:50 w czwartek. "Rząd Donalda Tuska po przejęciu władzy, po przejęciu wielu budynków, niszczy wszystko to, co polskie i to, co narodowe" - mówi na początku nagrania narodowiec, który przez lata organizował na ulicach Warszawy Marsz Niepodległości. W jego dalszej części skrytykował szefową resortu klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę za zdjęcie ze ściany w siedzibie ministerstwa znaku Polski Walczącej i tablicy upamiętniającej Żołnierzy Wyklętych. Następnie wyjął puszkę z czarnym sprayem i namalował na fasadzie budynku dwa znaki przypominające symbole PW. - Mam nadzieję, że jutro pani minister przychodząc do pracy zobaczy znaki Polski Walczącej. Róbcie to w całej Polsce - zachęcał.