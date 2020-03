Ministerstwo edukacji poprawia przepisy o nauce na odległość. Wypożycz komputer ze szkoły

Resort edukacji znowelizował przepisy umożliwiające zdalne nauczanie w czasie epidemii. Do rozporządzenia wprowadzono m.in. możliwość użyczenia uczniom i nauczycielom szkolnego sprzętu do nauki czy podejmowanie przez rady pedagogiczne decyzji zdalnie.

Pierwszą wersję rozporządzenia o nauce na odległość przyjęto 20 marca. To wtedy premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że przedłuża zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do Wielkanocy, a od 25 marca wszyscy uczniowie i nauczyciele mają przejść na zdalne nauczanie i realizować podstawę programową.

Komputer można wypożyczyć

Ministerstwo Edukacji Narodowej już zdecydowało o poprawieniu niektórych z nich. Do rozporządzenia wpisano m.in. możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość. To ma rozwiązać część problemów wynikających z tego, że nauczyciele i uczniowie skarżą się na brak odpowiednich komputerów czy drukarek. Ten zapis ma to zmienić – sprzęt będzie można wypożyczyć od samorządu, który do wypożyczania go upoważni np. dyrektora szkoły.