Polska

"Trudne warunki". Już setki zamkniętych szkół

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co w takiej sytuacji mogą zrobić rodzice
Źródło: TVN24
Trudne warunki pogodowe trwają - napisała ministra edukacji Barbara Nowacka. MEN poinformowało o odwołaniu zajęć dydaktycznych w ponad 500 szkołach w różnych rejonach kraju.

Zima w Polsce nie odpuszcza. IMGW wydał kolejne alerty przed silnym mrozem. Temperatura może spaść do -20 st. C. Aktualne ostrzeżenia znajdziesz tutaj >>>

Z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 549 szkołach - poinfromowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najwięcej takich szkół jest na Mazowszu oraz w województwie pomorskim.

"Mazowieckie - 217, pomorskie - 153, warmińsko-mazurskie - 74, podlaskie - 71, lubelskie - 14, wielkopolskie - 9, lubuskie - 6, świętokrzyskie - 4, śląskie - 1" - wylicza MEN.

"W części placówek dyrektorzy organizują edukację zdalną oraz zajęcia opiekuńcze" - dodał resort.

"Trudne warunki pogodowe trwają" - skomentowała ministra edukacji Barbara Nowacka, podając dalej wpis MEN.

Odwołane zajęcia w szkołach - oto co mówią przepisy

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia, jeżeli temperatura na zewnątrz - mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie - wynosi -15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Kiedy dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia?
Źródło: TVN24

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę zdalną. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej.

Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?

Zawieszone zajęcia w szkołach. Kiedy dyrektor może podjąć taką decyzję?

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice

Szkoły zamykane z powodu mrozów. Co mogą zrobić rodzice

Ewelina Kwiatkowska

Ostrzeżenia IMGW pozostają w mocy do godziny 10 w środę.

Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Zdjęcie Ilustracyjne/Piotr Molecki/East News

Polska Ministerstwo Edukacji Narodowej Mróz Zima
