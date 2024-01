"Był, de facto, przepompownią kasy". Ministerstwo czeka na sygnały dotyczące działalności Instytutu Kolbego.

czytaj dalej

Niech pan prezydent Andrzej Duda nie przesadza, nie jest władcą średniowiecznym, nie jest władcą absolutnym, obowiązują go przepisy prawa - powiedział w "Faktach po Faktach" wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), komentując słowa głowy państwa o tym, że nie pozwoli na weryfikację sędziów powołanych za jego prezydentury. - Ludzie dali nam bardzo silny mandat do tego, żebyśmy zmienili wymiar sprawiedliwości. I my to zrobimy - zapowiedziała Katarzyna Piekarska (KO).