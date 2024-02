Kosiniak-Kamysz o sytuacji, która "budziłaby daleko idące wątpliwości". Hołownia: zrywania koalicji nie będzie

Hołownia: zrywania koalicji z tego powodu nie będzie

- Rząd nadzoruje premier Tusk, to on ponosi w tej sprawie odpowiedzialność, to on podejmuje decyzje i ja to szanuję, natomiast pani Thun nazywa się, jak się nazywa, jest córką tej matki, której jest córką, ale jej doświadczenie jest absolutnie spektakularne w tym obszarze i uważam, że przydałaby się polskiemu państwu - dodał.