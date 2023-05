Minister zdrowia przekazał czek na 86 milionów złotych. "Ucywilizować sanepidy"

Minister Zdrowia gościł w niedzielę na stadionie powiatowym w Pile, gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Mobilnej Strefy Zdrowia. Jak mówił, ta inicjatywa "poza tym, że oferuje usługi w postaci możliwości zbadania się, to ma namawiać nas wszystkich, wszystkich Polaków do zmiany stylu życia, który spowoduje, że ten nasz kapitał zdrowotny, który budujemy przez całe życie będzie dobrą bazą, dobrą podstawą do tego, żeby długo żyć w komforcie".