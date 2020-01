Minister zdrowia: po badaniach będziemy decydowali, co dalej z Polakami przylatującymi z Wuhanu

Szczegóły dotyczące powrotu Polaków z Chin są ustalane przez służby dyplomatyczne, to się zmienia z godziny na godzinę - przekazał w "Faktach po Faktach" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poinformował też o innych krokach podejmowanych przez Polskę w związku z epidemią koronawirusa, który w Chinach zabił dotychczas 213 osób.

Koronawirus 2019-nCoV z chińskiego Wuhanu dociera do kolejnych krajów. Jest ich już ponad 20, w Europie wykryto go we Francji, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Szwecji. Podczas piątkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia, wiceszef resortu Waldemar Kraska podał, że w Polsce na razie nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Przyznał jednak, że "wcześniej czy później taki przypadek na pewno się pojawi".