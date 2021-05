Niedzielski: w czerwcu przedstawię rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia

Niedzielski zaznaczył jednocześnie, że "pieniądze są oczywiście ważne, ale w systemie opieki zdrowotnej najważniejszy jest pacjent". - Jeżeli pacjent nie jest postawiony w centrum ochrony zdrowia, to nic nie jest na właściwym miejscu. To pacjent musi kumulować uwagę, musimy mieć zawsze z tyłu głowy (...) obraz, jakie będą skutki wydatkowania tych środków dla pacjentów. Bo możemy kupować kolejne sprzęty, budować nowoczesne bloki, możemy wydawać miliardy złotych, ale jeżeli pacjent nie jest w centrum uwagi tych wszystkich projektów, to to wszystko będzie tworzyło pustkę - powiedział Niedzielski.

Niedzielski mówił, że "zawsze dojdzie się do momentu, w którym nakłady nie są już jedynym, najważniejszym priorytetem i to ich racjonalne wydatkowanie, to właśnie postawienie tego głównego kryterium wydatkowego, ma fundamentalne znaczenie". - Tym kryterium jest pacjent - podkreślił. - Dlatego my nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie 7 procent PKB, chociaż ten próg nakładów to jest niewątpliwie rzecz spektakularna i rzecz bez precedensu w historii Polski, żeby taki poziom nakładów i wydatków na system opieki zdrowotnej osiągnąć - powiedział. Jak wskazał, uporządkowanie spraw finansowych, spraw stabilnej ścieżki wzrostu nakładów, spraw stabilnej ścieżki wynagrodzeń będzie etapem, który pozwoli zająć się efektywnym wydatkowaniem pieniędzy. - Bo my chcemy dać pacjentowi coś więcej niż tylko olbrzymie nakłady. My chcemy dać pacjentowi jakość i bezpieczeństwo, które mają być dwoma kluczowymi hasłami przyświecającymi reformowaniu systemu opieki zdrowotnej - powiedział.