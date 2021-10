Niedzielski: zamówiliśmy ponad dwa razy więcej szczepionek przeciw grypie

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w piątek, że "jeśli jest poczucie braku szczepionek przeciw grypie na rynku aptecznym, to w najbliższym czasie zostaną one tam przekierowane". Zapewnił, że każdy chętny będzie mógł się w tym roku zaszczepić, choć "być może trzeba będzie chwilkę poczekać".

Niedzielski pytany był w piątek o problemy z zakupem szczepionek przeciw grypie w aptekach. - Zamówiliśmy ponad dwa razy więcej szczepionek, niż w ubiegłym roku, ta liczba wynosi pięć milionów – powiedział szef resortu zdrowia.

- To jest liczba, która moim zdaniem zaspokoi zapotrzebowanie bez problemu. Musimy jednak żonglować tym, ile tych szczepionek jest kierowanych do podmiotów szczepiących. Większość na ogół jest skierowana do tego rynku instytucjonalnego, mniejszość działa w ten sposób, że przychodzi do apteki, kupuje się szczepionkę i idzie dopiero na szczepienie - wskazał Adam Niedzielski.

- My staramy się kierować tym strumieniem pięciu milionów szczepionek. Jeśli jest jakieś poczucie braku na rynku aptecznym, to przekierowujemy tam i w najbliższym czasie tak zrobimy - zapowiedział szef resortu zdrowia. - Każdy chętny w tym roku się zaszczepi, być może trzeba będzie chwilkę poczekać, ale szczepionki są - dodał minister zdrowia.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów i funkcjonariuszy

Zgodnie z sierpniowym rozporządzeniem ministra zdrowia z nieodpłatnych i dobrowolnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać osoby powyżej 75 roku życia i kobiety w ciąży, a także pracownicy medyczni, farmaceuci, nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, pracownicy inspekcji farmaceutycznej i pracownicy domów pomocy społecznej.

Możliwość taką mają również pracownicy szkół i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Z bezpłatnych szczepień mogą też skorzystać pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów medycyny paliatywnej i pensjonariusze domów pomocy społecznej.

Minister zdrowia Adam Niedzielski PAP/Sebastian Borowski

Bezpłatnie szczepić się przeciw grypie mogą funkcjonariusze albo żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Ochrony Kolei, straży gminnej (miejskiej) i członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni, a także rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. Osoby, które są uprawnione do bezpłatnych szczepień przeciw grypie, nie muszą otrzymać skierowania od lekarza na szczepienie i umawiać się na wizytę w przychodni. Pacjent musi jedynie zgłosić się do jednego z punktu szczepień i umówić się na dogodny termin do wykonania iniekcji.

Refundowane szczepienia przeciwko grypie dla określonych grup

50-procentowa refundacja przysługuje osobom w wieku 65-74 lata, osobom w wieku od 18-64 lat z chorobami współistniejącymi i dzieciom od ukończonych 2 lat do ukończonych 5 lat. Zgodnie z projektem nowej listy refundacyjnej leków, która ma obowiązywać od 1 listopada, 50-procentowa refundacja ma objąć dzieci i młodzież w wieku od 6. miesiąca życia do 18 lat. Grupy nieobjęte refundacją mogą skorzystać ze szczepień przeciw grypie w pełnej odpłatności. Po podaniu szczepionki przeciw grypie odporność rozwija się w ciągu dwóch, trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 miesięcy. Ponieważ wirus grypy szybko się zmienia, co roku szczepionka ma nieco inny skład. Jest on opracowywany na podstawie nowych szczepów wirusa, które wywołują grypę w danym sezonie.

Autor:asty

Źródło: PAP